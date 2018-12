En France, les premiers "gilets jaunes" arrivent aux Champs-Elysées

Les premiers "gilets jaunes" convergeaient samedi vers les Champs-Elysées, encadrés par un imposant dispositif sécuritaire, pour un cinquième samedi de manifestation à hauts risques, après les violences des derniers week-ends, qui aura valeur de test pour Emmanuel Macron, qui peine à endiguer la colère malgré une série de concessions en faveur du pouvoir d'achat.

"La dernière fois, on était là pour les taxes, cette fois, c'est plus pour les institutions: on veut plus de démocratie directe", résume Jérémy, intérimaire de 28 ans venu depuis Rennes (ouest) "gueuler pour se faire entendre". Dans un froid mordant, des manifestants arrivaient par groupe peu après 08H00.

Vers 10h00, on comptait déjà 32 interpellations en Ile de France dont 17 à Paris. Un chiffre nettement en dessous des 300 interpellations enregistrées la semaine dernière. Mais comme en atteste ses photos, le centre-ville est calme.