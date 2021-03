En France, les laboratoires Servier reconnus coupables de "tromperie aggravée" dans le scandale Médiator

Procès du médicament Mediator : des milliers de plaignants - JT 19h30 - 23/09/2019 Un procès important s'ouvre en France, celui du médicament appelé "Médiator". Un médicament pour diabétiques qui pouvait aussi couper la fin et servait à certains régimes. Un médicament qui est à l'origine de pas mal de complications cardiaques et pulmonaires, et pourrait être responsable de plusieurs centaines de morts. On parle de 2.000 victimes. Ce procès hors norme va durer 6 mois.