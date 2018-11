En France, des migrants interceptés dans un barrage des gilets jaunes et livrés aux gendarmes

Dans le nord de la France, six migrants qui se cachaient dans un camion-citerne ont été interceptés dans un barrage mis en place par des gilets jaunes, écrivent plusieurs médias français. "Les gars, il y a des migrants dans les cuves", peut-on entendre sur une vidéo publiée sur Facebook et dans laquelle on voit des "gilets jaunes" taper la cuve du camion avec leurs mains. Les migrants ont ensuite été signalés à la gendarmerie et emmenés.

Dans une autre vidéo, un "gilet jaune" déclare: "Et tout ça, ça va encore être sur nos impôts (...) t'as le sourire enc*** (...) On a été bons les gars, mieux que la douane, je vais postuler".

La CGT Douanes dépose plainte

Cette démarche n'a pas plu au syndicat national des agents des douanes de la CGT qui décidé de déposer plainte pour injure et diffamation. "Dans un post abject et des vidéos qui circulent (...) des manifestants appartenant au "mouvement" des gilets jaunes se félicitent d'avoir traqué des migrants dans la cuve d'un camion. Ils s'enorgueillissent même de faire 'mieux que la douane et de pouvoir y postuler", écrit la CGT Douanes.

Et ajoute: "Forts de leurs convictions racistes, ils ont préféré appeler la gendarmerie plutôt qu'une association d'entraide pour les secourir. dans cette vidéo, les protagonistes appellent à un 'barbecue géant'. Tout ceci rappelle de bien tristes et peu glorieux événements de notre histoire... mais c'est surtout un appel clair à la haine raciale".