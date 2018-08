En fauteuil roulant au milieu des skates et des bmx

Il est le seul au monde à pratiquer la discipline, un binchois accro à l'adrénaline, utilise son fauteuil roulant d'une façon plutôt originale. Il se propulse sur des tremplins d'ordinaires réservés aux skates et fait des bonds de plusieurs mètres de haut.

Jérémy Delvaux, 38 ans, a découvert une tout autre utilisation pour son triride, un dispositif composé d'un moteur et d'une roue qui se fixe directement au fauteuil roulant.

" Je suis venu au skatepark avec des amis, je les ai vu rider en skate et bmx et je me suis dis pourquoi pas essayer avec le triride ".

Cette nouvelle utilisation du triride, a très rapidement été remarqué par ces concepteurs italiens. Limité à 33km/h, ils cherchent actuellement à modifier le dispositif pour permettre à Jérémy Delvaux d'effectuer des figures plus spectaculaires.

Rebaptisé Tri-MX, ce rider d'un nouveau genre compte faire évoluer cette discipline et pourquoi pas décliner le dispositif pour réaliser des acrobaties sur neige.