En Europe, les pays où le Covid-19 est aujourd’hui le plus meurtrier sont aussi les moins vaccinés

Non, l’épidémie de Covid-19 n’est pas terminée, et ce en particulier dans les pays où une faible part de la population est vaccinée : c’est ce que semble montrer la juxtaposition de ces deux cartes interactives, tirées du site Our World in Data, de l’université d’Oxford.

On y voit en effet clairement que dans ce qu’on appelle "les pays de l’Est", la part de population vaccinée reste très faible (moins de 20% pour plusieurs pays), mais aussi que c’est dans ces pays que le Covid-19 est le plus meurtrier en ce moment.

La situation est particulièrement grave en Roumanie, qui connaît sa pire vague depuis le début de l’épidémie, où les hôpitaux sont débordés, et où le nombre de morts par habitant atteint celui observé lors de la première vague en Italie.

Avec 128,2 morts quotidiens pour 100.000 habitants, il s’agit actuellement du pays où le Covid fait le plus de morts par rapport à sa population… devant trois autres pays de l’Est, la Bulgarie (127,8), le Montenegro (118,3) et la Bosnie-Herzègovine (99,8). A titre de comparaison, on enregistre actuellement 7,7 morts pour 100.000 habitants en Belgique.

En Roumanie, 28,7% de la population totale seulement est vacciné, et c’est encore moins en Bulgarie (19,7%). Le taux est de 35% au Montenegro, et de 15,6% en Bosnie-Herzégovine. Soit très loin de la moyenne de 63,5% affichée par l’Union européenne.

Bref, la corrélation n’est pas parfaite, (la Lituanie, par exemple, qui enregistre 87,6 morts pour 100.000 habitants cette dernière semaine, est pourtant vaccinée à 60%), mais elle semble forte.

A l’inverse, voisine de la Bulgarie, la Grèce vaccinée à 60% a connu quasiment au même moment une remontée de l’épidémie à la fin août/ début septembre, mais le pic a été observé à un niveau bien moins élevé que lors des précédentes vagues : les chiffres sont en train d’y redescendre alors qu’ils continuent à progresser en Bulgarie et que le taux de mortalité est 5 fois moindre en Grèce.