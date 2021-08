En cas d’accident, votre fiche médicale sur smartphone pourrait bien vous sauver la vie

Concrètement, si vous êtes victime d’un accident, que vous perdez connaissance et que vous avez rempli au préalable votre fiche médicale, les services de secours pourront la consulter sur votre smartphone sans avoir besoin de le déverrouiller. Ils y trouveront plusieurs informations que vous aurez décidé de partager comme votre nom, prénom, adresse, groupe sanguin, traitements médicamenteux, affections particulières, allergies mais aussi si vous êtes donneur d’organe ou non.

Intégré sur la plupart des téléphones, le service ICE (In Case of Emergency) permet aux services d’urgence de prendre connaissance de vos informations de santé importantes ainsi que vos contacts à appeler en cas d’urgence.

En cas d’accident, il est souvent nécessaire d’agir vite et de manière efficace. Pour les secours, connaître certains aspects de votre santé, comme votre groupe sanguin ou vos allergies par exemple, est primordial pour vous sauver la vie… Et votre smartphone pourrait bien les aider.

Les services de secours ou toute personne arrivant sur les lieux de l’accident peuvent accéder à votre fiche médicale via l’écran de verrouillage de votre smartphone, à condition que vous l’ayez complétée préalablement. Sur les écrans de déverrouillage, une option "Urgences" est proposée sous le clavier numérique et permet d’appeler les secours mais aussi d’accéder à la fiche médicale du propriétaire si celui-ci l’a remplie.

En plus de contenir votre fiche médicale, certains smartphones proposent des outils permettant une meilleure prise en charge lors de situations d’urgences. Si vous êtes encore conscient et que vous avez accès à votre téléphone, il est possible de transmettre votre position GPS exacte à vos contacts d’urgence, de diffuser un SOS lumineux ou encore d’émettre un son puissant permettant d’avertir les personnes aux alentours du lieu de l’accident que vous avez besoin d’aide.

Sur IPhone, il vous faudra vous rendre dans l’application santé, cliquer sur votre profil et une option "fiche médicale" vous sera proposée. Attention toutefois, il vous faudra autoriser l’accès à votre fiche médicale depuis l’écran verrouillé pour qu’elle soit consultable sans l’accès à votre smartphone et cela se fait dans les réglages.

Depuis 2017, le gouvernement fédéral propose une application mobile regroupant l’ensemble des services de secours du pays. Disponible sur Android et iOS , l’appli se veut être le couteau suisse de l’aide d’urgence. En un clic sur le logo de la police, des ambulances ou des pompiers, il est possible d’être directement mis en relation avec le service concerné. Ici aussi, vous pourrez renseigner vos données médicales qui seront directement transmises au centre 112 lors de votre appel.

L’appli 112 BE permet de contacter les services d’urgence en un clic. © Capture d’écran 112 BE

Au plus les informations fournies seront précises, au mieux sera la prise en charge : "En fonction de l’âge, du sexe et des antécédents que notre centre d’appel reçoit, nos opérateurs sont capables de savoir la gravité d’un accident et d’envoyer les bons moyens en fonction de la situation", précise Samuel Stipulante, chef de service à la centrale d’urgence 112 de Liège.

"Lorsque l’on est dans une situation de stress, on perd environ 80% de nos compétences cognitives, certains en arrivent même à oublier leur prénom. C’est pour ça que remplir ses données médicales est important et permet aux opérateurs de mieux vous prendre en charge", ajoute le responsable.

Installer l’application sur son téléphone permet aussi d’ajouter des fonctionnalités très utiles pour les services de secours. "Avec l’application, il nous est possible d’obtenir une localisation plus précise que celle reçue via un appel classique", note Samuel Stipulante. "L’application nous permet de garder le signal GPS pendant un certain temps si nécessaire alors que lors d’un appel, on ne reçoit le signal qu’au moment de la connexion. Cela peut s’avérer utile pour localiser les personnes qui se perdent dans les bois et qui continuent de se déplacer. On peut aussi envoyer une requête au téléphone afin qu’il sonne à toute puissance, ce qui peut permettre aux équipes sur le terrain de repérer les personnes pour qui la localisation n’est pas assez précise".

L’application est aussi particulièrement adaptée aux personnes sourdes, malentendantes ou qui ont des difficultés de langage puisqu’une fonction de chat est disponible, permettant de rentrer en contact avec les secours via un système de messagerie. Une option qui peut aussi permettre de contacter discrètement les services d’aide, utile notamment pour les situations de violence conjugale, de harcèlement, de rapt ou d’attentat terroriste où il est impossible de parler à haute voix.