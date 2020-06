En Belgique, une voiture porte bien la plaque "KKK-888" : un lien avec l'extrême droite ?

"Que pensez-vous de celle-ci ?", interroge-t-il sur le réseau social. Pour lui, pas de doute : KKK sont les initiales du Ku Klux Klan, organisation suprémaciste blanche, raciste et antisémite aux Etats-Unis. Quant au triple 8, c’est une symbolique faisant "très vraisemblablement" référence à la huitième lettre de l’alphabet, le H. Le H pour "Heil" et pour Hilter. Le troisième H serait celui de Reinhard Heydrich, chef nazi, l’un des responsables de la Nuit des longs couteaux en 1934. Jean-Paul Gailly renseigne le roman "HHhH" ("Himmlers Hirn heißt Heydrich" ou "le cerveau de Himmler s’appelle Heydrich") de l’auteur Laurent Binet. Himmler était l’un des membres dirigeants du mouvement nazi et responsable des SS.

"Ha ha ha" en coréen

Mais il y a une autre interprétation à cette combinaison. "'KKK' veux dire 'Ha Ha Ha' en coréen", renseigne un internaute en commentaire. "Quant au 8 c’est LE chiffre porte-bonheur en Chine." Plus plausible que l’hypothèse d’extrême droite ? En coréen, notre MDR (Mort de rire) ou "Ha ha ha" s’écrit "Ke ke ke" ou "KKK". C’est ce qu’indiquent l’hebdomadaire L’Obs et ce blog dédié à la culture coréenne.

Celui-ci précise par ailleurs : "En Corée, on rigole autrement ! Ils n’écrivent pas le même son : ㅋㅋㅋ (prononcer "kkk") ou bien ㅎㅎㅎ ("hhh") sont couramment utilisés." "HHH" soit trois fois la huitième lettre de l’alphabet. L’auteur de la plaque voulait-il donc plutôt faire un clin d’oeil et opter pour un ton humoristique ? En tout cas, une plaque personnalisée, qui coûte 1000 euros à son demandeur, peut comporter différentes combinaisons, assez libres malgré quelques contraintes. Le "KKK-888", en circulation depuis 2015, répond aux critères imposés par SPF Mobilité et Transport et a donc été autorisé.

La plaque "SS" autorisée

Alors référence au nazisme ou à la culture coréenne ? Seul le propriétaire du véhicule peut y répondre. "Le SPF Mobilité et Transports n’a pas toujours connaissance de la signification de chaque acronyme existant, pour chaque langue ou chaque culture", répond Charlotte van den Branden, porte-parole du ministère. "Pour le système de la DIV, ce ne sont que des lettres et des chiffres n’ayant pas de caractère xénophobe ou diffamant, rien ne l’interdit donc au niveau de la réglementation."

Rappelons toutefois qu’en 2016, le SPF Mobilité et Transport avait été pointé du doigt par la Ligue belge contre l’antisémitisme pour avoir laissé passer une plaque personnalisée comprenant deux simples lettres : "SS". SS pour Schutzstaffel, l’escadron de protection, principal organe de répression du régime nazi.

L’Autriche, où est né Adolf Hitler, a décidé en 2015 d’interdire toutes les plaques d’immatriculation comportant des allusions au nazisme comme le double 88 ou le 18 (1 pour la lettre A d’Adolf et 8 pour le H d’Hitler).