En Belgique, plus de 23.000 personnes sont des "esclaves modernes"

La Belgique se classe 135ème dans le classement des pays ayant recours à l‘esclavage moderne, un classement établi par une fondation Australienne.

L’esclavage existe depuis des siècles, et il n’est pas près de disparaître. Aujourd’hui, il prend de nouvelles formes modernes, au niveau du travail et du mariage. Faire travailler des jeunes dans de mauvaises conditions, et exploiter des femmes sexuellement en travail, des pratiques qui peuvent être apparentées à de l'esclavage. Il ne s'agit pas ici de l’ancien sens de ce terme, mais de son nouveau sens qui est "exploiter un être humain" pour produire plus, le priver de sa liberté de refuser un travail et avoir du contrôle sur son corps.

Selon le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (CECLR), "il peut s’agir d’exploitation sexuelle (dans le cadre de la prostitution essentiellement) ou d’exploitation économique (par le travail)". Le CECLR ajoute que "le trafic d’êtres humains consiste à aider à l’immigration illégale de personnes étrangères en vue d’en tirer profit".

Corée du nord en tête

La fondation Australienne "Walk Free", dite "Walk Free Foundation", vient de publier ses dernières statistiques sur l’esclavage moderne dans le monde. Les chiffres de 167 pays ont été analysés par rapport à la proportion "des esclaves modernes". La Belgique est classée 135e parmi 167 pays, avec un nombre de 23.000 esclaves modernes, estime la fondation dans une carte interactive publiée sur “Global Slavery Index”. La Corée du nord est en tête du classement. La Walk Free estime à 2,6 millions le nombre de personnes réduites à l’esclavage moderne dans ce pays.

Comme indiqué dans les estimations récentes de l'esclavage moderne, publié par l'Organisation internationale du Travail et la Walk Free Foundation, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, le rapport dévoile que 40.3 millions de personnes sont des esclaves dans le monde, et 71% d’entre elles sont des femmes.

Toujours selon ce rapport, en 2016, 15.4 millions de femmes ont été forcées au mariage, et environ 24.9 millions de personnes ont été maltraitées au travail.