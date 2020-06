En Belgique, les tests PCR sont limités aux personnes symptomatiques : "c'est un système aberrant"

Depuis la réouverture partielle des frontières en Europe, nous sommes nombreux à penser à nos vacances. Où pourrons – nous aller et dans quelles conditions? Certains pays exigent la preuve d’un test négatif au Covid-19. Un test PCR, un test de dépistage avec un écouvillon dans le nez et dans la gorge qui doit être effectué dans les 72 heures avant l’arrivée dans le pays.

Le problème, c’est que chez nous, vous ne pouvez l’effectuer que si vous présentez des symptômes. Parmi les pays qui le demandent, la République Tchèque, la Slovaquie, mais aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et pour autant qu’on puisse s’y rendre, on peut également citer la Tunisie.

Les tests PCR, seulement pour ceux qui ont des symptômes

Thomas Orban, Médecin généraliste et Président du collège de médecine générale est furieux : "Les demandes sont de plus en plus nombreuses de la part de mes patients qui veulent partir en vacances. Ces personnes devraient être testées pour répondre à la demande de ces pays. Or, c’est interdit en Belgique puisque ces tests PCR ne peuvent pas coûter aux patients, ils doivent rentrer dans la définition de cas selon Sciensano pour être remboursés. Ils sont donc appliqués à des patients qui ont des symptômes qui répondent à cette définition précise de cas."

Et ce n’est pas tout, poursuit le généraliste :"Ces tests sont entièrement remboursés mais ils ne peuvent pas être facturés à l’INAMI pour éviter que n’importe qui ne puisse dire j’en voudrais un, en usant les ressources dont on a besoin pour d’autres patients. C’est un système aberrant. Nous avons envoyé des courriers aux ministres compétents pour qu’ils trouvent une solution rapidement. Sans réponse jusqu’à présent. Il faudrait un nouvel article royal pour résoudre le problème. Cela urge !"

En attendant ? Mentir ou faire un faux

Nous avons contacté le ministère de la santé, il n’y a pas de réponse. Quant au ministère des affaires étrangères, il nous a donné une liste de pays qui le réclame.

Alors en attendant, que faire si l’on veut partir dans l’un de ces pays. Le Dr Orban répond : "Il y a deux solutions, le patient ment et présente des symptômes alors qu’il n’en a pas ou bien, le médecin fait un faux. Dans les deux cas, je ne trouve pas cela une solution acceptable."