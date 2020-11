En Belgique, le nombre de divorces a diminué de 3%

En 2019, 22.435 divorces ont été enregistrés. Il s’agit d’une baisse de 3% par rapport à 2018, selon les nouveaux chiffres de l’office belge de statistiques Statbel publiés jeudi. Un mariage dure en moyenne 15 ans.

En Région flamande, 12.083 divorces ont été prononcés en 2019, on en dénombrait 7085 en Région wallonne et 2816 dans la Région de Bruxelles-Capitale. 2008 détient le record du nombre de divorces dans notre pays : 35.366 mariages avaient pris fin cette année-là.

Un mariage dure en moyenne 15 ans avant de se terminer par un divorce. Ce chiffre n’a pas changé par rapport à 2018. Cependant, l’âge auquel les personnes divorcent a augmenté. En 2019, l’âge moyen des divorcés était de 47,1 ans pour le premier partenaire et de 44,1 ans pour le second, contre respectivement 46,9 et 43,9 ans en 2018.

En Belgique, on compte au total 418 divorces pour 1000 mariages, ce qui signifie que près d’un mariage sur deux se termine par une rupture. Le nombre de mariages dans notre pays a fluctué entre 40.000 et 45.000 par an depuis 2014.