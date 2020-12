En Belgique, l’accès aux soins de santé ne se fait pas de manière équitable, pour le KCE

M.M. et A.M.

Les soins de santé sont-ils accessibles à tous, chez nous, de manière équitable ? C’est la question que s’est posée le KCE, le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé, en menant une étude auprès de 6000 ménages. Et même si dans notre pays le système d’assurance maladie obligatoire est basé sur la solidarité et vise à atténuer autant que possible les inégalités en matière de santé, la réponse est non. Les personnes en situation de précarité financière ont clairement moins de chances de consulter un spécialiste, ou d’avoir recours aux soins dentaires, par exemple, par rapport à la moyenne. Résultat : ces personnes reportent les soins, voire les zappent carrément. Et la principale raison est l’importance du montant que le patient doit payer de sa poche, ou doit payer d’avance : une grande majorité des personnes qui reportent des soins ne disposent pas de réserves leur permettant de faire face à des dépenses imprévues ; or ce sont précisément ces personnes qui ont des besoins de soins élevés. Elles doivent parfois faire un choix entre besoins de base (nourriture, logement, hygiène, services d’utilité publique) et soins de santé.

Contribution personnelle plus élevée que chez nos voisins

Chez nous, les contributions personnelles représentent environ 19% des dépenses totales de soins de santé, un chiffre qui place la Belgique bien au-dessus de ses pays voisins. Pour 4% des ménages, les dépenses de soins représentent même plus de 40% des dépenses totales. Les ménages à faibles revenus sont davantage susceptibles de devoir faire face à ce type de dépenses catastrophiques ; la plupart du temps, elles concernent des médicaments, des soins ambulatoires et des services paramédicaux. Les catégories financièrement vulnérables font également moins souvent appel au médecin généraliste (sauf les bénéficiaires de l’intervention majorée – BIM) relève l’étude. En revanche, ces personnes se rendent davantage aux urgences, où il ne faut pas payer immédiatement, ou en tout cas un montant moindre. "Ce n’est pas une nouveauté", explique Mélanie Lefèvre, chercheuse au KCE, "mais c’est la première fois qu’on a pu regarder, pour un même recours aux soins, s’il existe une iniquité". Dans cette étude, menée, notons-le, avant l’épidémie de Covid, toute une série de personnes n’ont en outre pas pu être sondées : sans-abris, prisonniers, migrants,… et pourtant, il est avéré que les populations les plus vulnérables financièrement présentent en moyenne davantage de problèmes de santé, et ont donc des besoins plus importants en matière de soins.

Quelles pistes d’amélioration ?

Dès lors, quelles pistes préconiser pour remédier à cette iniquité ? Par exemple étendre le système de tiers payant obligatoire pour les personnes bénéficiant d’une intervention majorée aux soins des spécialistes et dentistes, en plus des généralistes. Ou encore étendre l’intervention majorée de manière automatique aux plus bas revenus, ou mieux protéger le patient contre les suppléments, eu augmentation constante. Une approche intersectorielle plus large qui doit être mise en place, où les politiques sociales, d’emploi, d’éducation, de logement et de lutte contre la pauvreté se renforcent mutuellement. Un "test d’impact sur la pauvreté" pour évaluer l’impact des nouvelles propositions politiques pourrait être une aide précieuse pour aider les décideurs à prendre des décisions en connaissance de cause, note encore l’étude du KCE.