En Belgique, il est obligatoire d'inspecter chaque pont au minimum tous les trois ans

De nombreuses questions se posent après la tragédie de l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Selon Jean-Yves Del Forno, directeur infrastructures chez Greisch, un bureau d’études qui assure notamment des missions de stabilité et de techniques spéciales dans différents domaines de la construction, de manière générale, les entretiens et la surveillance de ce type de pont sont assurés de manière correcte dans les pays occidentaux : "Tout d’abord, on est dans le cas d’un ouvrage très particulier, mais il existe dans notre pays — en tout cas pour ce que j’en connais — des procédures qui établissent la façon dont les ouvrages doivent être inspectés. Une inspection est obligatoire au minimum tous les trois ans, donc chaque ouvrage est visité de fond en comble tous les trois ans par le Service public de Wallonie, en tout cas en Wallonie. À Bruxelles, la Région bruxelloise fait la même chose. C’est une mission qui est confiée à un bureau extérieur, mais il y a une inspection qui est régulière, tous les trois ans au minimum".

Aucun danger

Interrogé sur La Première, Jean-Yves Del Forno cite l'exemple du viaduc Herrmann-Debroux: "Il y a eu une inspection, on a découvert des choses un peu inattendues, un peu inhabituelles, des fissures assez marquées dans l’ouvrage. Et par mesure de précaution on a décidé de le fermer avant de pousser l’inspection un peu plus loin. L’inspection a montré que les fissures qui étaient apparentes étaient superficielles et n’étaient pas profondes dans l’ouvrage. Donc, suite à cette inspection plus détaillée, on a pu permettre la réouverture de l’ouvrage pratiquement immédiatement. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas continuer à l’inspecter et éventuellement prendre des mesures, mais en tout cas il n’y a aucun danger sur l’ouvrage pour l’instant".

Précontrainte

Le pont qui s'est effondré à Gênes est un ouvrage d’art extrêmement spécifique : il n’y en a que trois exemplaires dans le monde: "Il y en a un au Venezuela, un en Libye et celui-là en Italie. Ils ont été conçus dans les années 60. Et dans les années 60, on découvrait l’utilisation de la précontrainte. La précontrainte, qu’est-ce que c’est ? C’est mettre le béton dans un état tel qu’il est capable de résister à des efforts de traction, ce pour quoi il n’est pas destiné au départ. Cette découverte faisait croire que c’était la panacée universelle, mais on l’a peut-être utilisée un peu à outrance, certainement pas uniquement en Italie et certainement pas uniquement dans cet ouvrage. Donc, aujourd’hui, ces ouvrages font l’objet d’une surveillance particulière parce qu’on pourrait trouver des désordres qui ne sont pas souhaitables".