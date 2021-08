En Belgique, 6500 personnes meurent chaque année d'un cancer du poumon

Christelle Hodjo a 41 ans, elle souffre d'un cancer du poumon détecté en 2019 et aujourd'hui, chaque jour est un jour gagné contre sa maladie incurable. En Belgique, 8800 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et 6500 personnes en meurent. Ce 1er août est la journée mondiale du cancer du poumon, le cancer le plus répandu et le plus mortel au monde.

Un dépistage trop tardif

Christelle est loin d'avoir le profil-type du malade du cancer du poumon, un homme de plus de 65 ans, gros fumeur. Elle n'a pas non plus le profil de ces nouveaux malades, des femmes de plus de 55 ans, une génération qui a commencé à fumer dans les années 60 et 70 et qui sont de plus en plus touchées.

Christelle aurait pu être diagnostiquée beaucoup plus tôt, et sauvée, si une petite tache noire sur un scanner suite à une embolie pulmonaire avait été prise en compte par le médecin.

9 cas sur 10 dus au tabac

Il y a un moyen très sûr pour éviter un cancer du poumon : ne pas fumer ou arrêter de fumer. Comme le rappelle Véronique Le Ray, directrice médicale, "la Fondation contre le Cancer met à la disposition des fumeurs le service gratuit Tabacstop pour se débarrasser de cette addiction".

