En avion, vous êtes exposés à des "rayons cosmiques": quels risques pour la santé?

Les vacances approchent à grand pas. Et vous serez nombreux sans doute à prendre l’avion pour rejoindre votre destination. Mais saviez-vous que lors de chaque trajet aérien, vous vous exposez à ce qu’on appelle des rayonnements cosmiques ?

Le rayonnement cosmique est un rayonnement ionisant provenant de l’espace. Les étoiles et le soleil, par des éruptions solaires, libèrent des rayons radioactifs.

A la surface du sol, nous sommes doublement protégés contre ces rayons cosmiques. D’une part, la majeure partie de ceux-ci est retenue et absorbés lors de leur passage par l’atmosphère terrestre, et, d’autre part, le champ magnétique terrestre dévie les particules cosmiques.

Ces rayons radioactifs ne sont pas sans risque pour l’homme. Plus l’on s’élève en altitude, plus la protection de l’atmosphère devient moins effective… La latitude joue aussi un rôle. En se rapprochant des pôles, la protection des champs magnétiques diminue. C’est d’ailleurs les particules en provenance du soleil qui sont à l’origine du phénomène des aurores boréales dans les pôles "La terre n’est pas parfaitement ronde, explique Maxime Wauters, pilote pour une compagnie aérienne privée. On estime approximativement la couche de protection de 15 km au niveau de l’équateur et de seulement 9 autour des pôles. C’est pour cela que les pôles sont plus sensibles."