Drag queens, police, sauveteurs en surf et "Dykes on Bikes" (Goudous sur deux-roues) se sont joints aux milliers de personnes qui ont paradé samedi dans Sydney pour le Mardi Gras Gay et Lesbien annuel avec cette année pour thème: "Intrépide".

Quelques 500.000 fêtards étaient venus de toute l'Australie pour acclamer le défilé d'environ 200 chars et quelque 12.500 participants, dont des politiciens, militaires ou des célébrités comme la pop-star Kylie Minogue.

"La parade de Mardi Gras 2019 a été un moment pour que les LGBTQ (lesbiennes, gay, bisexuels, transgenres et queer) jeunes ou vieux se rassemblent et marchent sans peur vers l'avenir", a commenté la directrice exécutive de l'événement, Terese Casu.