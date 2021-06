En Allemagne, la moitié de la population a reçu une dose de vaccin

La moitié de la population en Allemagne a reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid-19, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Jens Spahn, tout en lançant un avertissement concernant le variant Delta.

"La campagne de vaccination progresse à grands pas", a-t-il indiqué au cours d'une conférence de presse. "Plus d'un Allemand sur deux ont été vaccinés au moins une fois, c'est-à-dire 50,1 %, soit 41,5 millions de personnes".

Près de six mois après le coup d'envoi de la campagne de vaccination, 29,6% de la population est complètement vaccinée, soit près d'un tiers des 82 millions d'habitants, a-t-il détaillé, disant vouloir poursuivre sur "ce rythme élevé".

Gare au variant Delta

Mais il a aussi appelé à la vigilance alors que le variant Delta, initialement détecté en Inde et plus contagieux, devrait devenir à terme le variant le plus répandu en Allemagne.

"La question n'est pas de savoir si mais quand le variant Delta sera (le variant) dominant", a insisté Jens Spahn, évoquant un niveau actuel de contaminations certes "faible" mais "une hausse relativement forte" ces dernières semaines.

"Le défi, c'est que ce variant du virus est particulièrement infectieux" et qu'il peut conduire à "une remise en question des succès obtenus dans la lutte contre la pandémie", a-t-il estimé, évoquant le cas du Royaume Uni "qui en fait actuellement l'expérience très douloureuse".

Vendredi, l'Allemagne enregistrait 1.076 nouvelles infections en 24 heures, selon l'institut de veille sanitaire Robert-Koch (RKI). Depuis le début de la pandémie, 90.270 personnes sont mortes des suites du Covid-19 dans le pays.