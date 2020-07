En Alabama, des jeunes organisent des "soirées loterie Covid": le premier contaminé remporte la cagnotte

Cela ressemble à une folle rumeur ou à une grosse blague, et pourtant CNN a vérifié l’information, et elle semble bien avérée : des jeunes de l’Alabama organisent des soirées Covid-19, à laquelle assistent des personnes atteintes de coronavirus et la première personne infectée reçoit un paiement.

C’est une conseillère municipale de Tuscaloosa qui a donné l’alerte, sur base des rapports de pompiers : lors de ces soirées payantes, des personnes infectées sont invitées à assister à ces soirées afin que d’autres personnes puissent contracter intentionnellement le virus. La première personne dont le médecin confirme la contamination gagne l’argent gagné sur la vente des billets, explique-t-elle. Au cours des dernières semaines, il y aurait eu plusieurs fêtes dans la ville et ses environs.

"Nous pensions que c’était une sorte de rumeur au début. Mais nous avons fait des recherches, et non seulement les médecins le confirment, mais l’État d’Alabama a obtenu les mêmes informations", a-t-elle expliqué. "Cela me rend furieuse", a déclaré la conseillère. "Non seulement c’est irresponsable, mais vous pouvez contracter le virus et le rapporter à la maison à vos parents ou grands-parents."

L’Alabama est un des états américains où le virus est en pleine recrudescence. On y a signalé environ 39.000 cas confirmés de coronavirus et près de 1000 décès.