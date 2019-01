En 2070, près d'un Belge sur quatre aura plus de 67 ans

Le Bureau fédéral du Plan vient de publier ses projections démographiques pour la période 2018-2070. Selon ses calculs, nous serons deux millions de Belges en plus à l’horizon 2070 pour atteindre les 13,2 millions d’habitants. Autre projection : près d’un quart de cette population aura plus de 67 ans.

Actuellement, 16% des Belges sont dans la tranche d’âge 67 ans et plus, une part qui atteindra les 23% en 2070. En 2018 en Belgique, il y avait une personne de 67 ans et plus pour 3,8 personnes âgées entre 18 et 66 ans ; en 2070 ce rapport passera à 1 pour 2,5. " La génération du baby-boom accélère le vieillissement de la population jusqu’en 2040, analyse le Bureau fédéral du Plan. Par la suite, le vieillissement se stabilise. Dès 2030, la part des 67 ans sera supérieure à celle des 17 ans et moins."

La Région de Bruxelles-Capitale restera la plus jeune

Bruxelles-Capitale restera la Région du pays la plus jeune. En 2018, la part des 67 ans était de 11% en région bruxelloise, elle passera à 16% en 2070. Mais contrairement aux autres deux autres régions du pays, la part des moins de 17 ans reste supérieure à celle des 67 ans et plus.