"En 2021, Michel Lelièvre sera libéré sans conditions", prévient l'avocat de Sabine Dardenne

Michel Lelièvre, l'ancien complice de Marc Dutroux, a pu quitter la prison au début du mois pour la première fois en cinq ans. Pour Jean-Philippe Rivière, l'avocat de Sabine Daerdenne, ce n'est pas un scoop.

Jean-Philippe Rivière n'a pas eu de contact avec sa cliente, Sabine Dardenne, l'une des victimes de Marc Dutroux, depuis l'annonce de la libération temporaire de Michel Lelièvre. Pour l'avocat, cette nouvelle n'est pas un scoop, Sabine Dardenne savait à quoi s'attendre. "Lorsque la Cour d'assises a rendu son arrêt en juin 2004, j'ai immédiatement expliqué à Sabine en disant : "attention, Lelièvre a pris 25 ans, il sortira un jour compte tenu de son âge", raconte Maître Rivière.

Dans un peu plus de trois ans, Michel Lelièvre aura en effet purgé sa peine. "Lelièvre ayant été arrêté en août 1996, il faut que tout le monde soit bien conscient qu'en août 2021, Lelièvre sera libre, totalement libre, prévient Jean-Philippe Rivière. Il aura purgé sa peine, plus personne ne pourra rien y faire. On ne pourra pas lui imposer la moindre condition alors autant que l'on s'y prenne maintenant pour quand même avoir l'individu à l’œil dans la mesure du possible. C'est toujours ça de gagné".

Michel Lelièvre a dû respecter plusieurs conditions pour quitter la prison. Il devait rester à l'écart des provinces du Limbourg, belge et néerlandaise. Il ne pouvait pas non plus se rendre dans le Brabant flamand. L'état allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie ainsi que la commune liégeoise d'Ans étaient également interdits. Dans un peu plus de trois ans donc, il sera libéré sans conditions.