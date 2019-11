En 2021, l'étiquetage des pneus sera plus précis et plus visible

Les consommateurs européens devraient bientôt pouvoir mieux choisir leurs nouveaux pneus de voiture, notamment en fonction des économies d'énergie qu'ils permettent. Le Conseil, le Parlement européen et la Commission sont en effet parvenus mercredi à un accord sur de nouvelles règles européennes d'étiquetage des pneus, annonce jeudi cette dernière.

Selon la Commission, la résistance au roulement des pneumatiques représente 20 à 30 % de la consommation de carburant d'un véhicule, d'où l'importance de choisir si possible des pneus à la résistance réduite. Cela devrait permettre d'utiliser moins de carburant et de réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier.

Les économies d'énergie visées pourraient être égales au "retrait de la circulation de 4 millions de voitures dans l'UE chaque année", selon la Commission.

L'étiquetage des pneus deviendra "plus visible, plus précis et plus pérenne", ainsi que plus moderne, sur le modèle des étiquettes énergétiques que l'on trouve par exemple sur les appareils électroménagers (labels de A+++ à D ou G, prochainement de A à G).

La règlement doit encore être formellement approuvé par le Parlement et le Conseil, pour être mis en pratique dès le 1er mai 2021.