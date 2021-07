En 1972, un modèle du MIT a prédit l’effondrement de notre civilisation pour 2040, et jusqu’ici il ne s’est (presque) pas trompé

Dans leur ouvrage intitulé " The limits to growth ", ces scientifiques affirmaient que si l’humanité continuait à poursuivre sa croissance économique sans tenir compte des coûts environnementaux, elle allait droit dans le mur. Et sans un changement de comportement radical, la baisse de nourriture disponible, l’épuisement des ressources naturelles et la pollution galopante impacteraient tellement violemment et durablement la qualité de la vie sur Terre dans les décennies à venir, que la population humaine diminuerait drastiquement avant même la moitié du 21e siècle.

Incendies dévastateurs, pandémie galopante de coronavirus, inondations dantesques et autres dérèglements climatiques liés au réchauffement, autant de fléaux que la plupart d’entre nous n’imaginait pas devoir affronter il y a quelques années encore. Et pourtant, dans le lointain 1972, un petit groupe de chercheurs américains avait anticipé ce scénario catastrophe.

Dans une Amérique à peine sortie des Golden Sixties et pas encore tout à fait dans la première crise pétrolière, ce livre, également connu sous le nom de "Rapport Meadows", fut d’abord taxé de catastrophiste et fit l’objet de nombreuses controverses (ce qui ne l’empêcha pas de devenir un best-seller). Les projections présentes dans "The limits to growth" étaient pourtant loin des prédictions apocalyptiques ésotériques très en vogue à l’époque. Ces projections étaient le résultat d’une modélisation tout ce qu’il y a de plus scientifique et sérieux.

Pour arriver à ces conclusions, les quatre auteurs (Meadows, Meadows, Randers et Behrens) avaient en effet utilisé un modèle de simulation, World3, inspiré des travaux de Jay Wright Forrester, à l’époque professeur au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), père fondateur de la dynamique des systèmes et pionnier des simulations informatiques des interactions entre population, croissance industrielle, production de nourriture et limites des écosystèmes terrestres avec son WorldOne.