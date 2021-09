Empoisonnement de Sergueï Skripal: un troisième agent du renseignement russe inculpé

Un troisième agent des services de renseignements russes a été inculpé dans l'enquête sur l'empoisonnement en 2018 de l'ancien espion russe Sergueï Skripal à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre).

Sergueï Fedotov, aussi connu sous le nom de Denis Sergueïev, a été notamment inculpé de complot pour assassiner Sergueï Skripal, tentative de meurtre sur M. Skripal, sa fille Ioulia et le policier Nick Bailey, qui avait été contaminé en intervenant sur les lieux, et de possession et utilisation d'une arme chimique.

Le sous-commissaire adjoint Dean Haydon, qui a dirigé l'enquête de la police antiterroriste sur les attentats de Salisbury et d'Amesbury, a déclaré dans un communiqué qu'il s'agissait d'un "nouveau développement important dans notre enquête", lancée après l'empoisonnement de l'ex-espion russe et de sa fille le 4 mars 2018.

L'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille avaient été retrouvés inconscients sur un banc à Salisbury et hospitalisés dans un état grave. Ils ont survécu et vivent désormais cachés sous protection.