Un employé de Veviba: "Je changeais les étiquettes pour prolonger les dates d'un an"

Bruno (prénom d'emprunt) travaille depuis deux ans dans le service congélation de l'entreprise Veviba à Bastogne. L'employé dénonce les conditions d'hygiène lors de l'étiquetage ou du ré-emballage de la viande.

A l'abattoir, c'est lui qui prépare les commandes, principalement à destination des pays de l'Europe de l'est ou de l'Afrique: "La qualité de la viande et son aspect fait qu'elle ne devrait plus être vendue. Elle avait l'apparence d'une bouse de vache: verte. Tant qu'elle était congelée, ça allait. C'est quand elle était dégelée, je pense qu'on pouvait courir à cause de l'odeur."

La viande dont Bruno parle n’était pas destinée au marché belge. Un pays revient souvent dans son témoignage : le Kosovo. C'est là-bas que la fraude aurait été détectée, déclenchant l'enquête judiciaire chez nous.

On lui a souvent demandé de changer les étiquettes sur les viandes surgelées. Destination : le Kosovo. "J'enlevais les vieilles étiquettes et en remettait de nouvelles. Cela permettait de prolonger la date de péremption d'un an." Selon lui, il fallait enlever la date de consommation et la date limite de consommation.

Les conditions d'hygiène laissent à désirer

Outre les cas de fraude, l'employé de Veviba explique les conditions d'hygiène dans l'entreprise. L'AFSCA a bel et bien effectué des contrôles, mais les employés étaient prévenus de ces visites. On leur demandait alors de cacher ce que les autorités de contrôle ne pouvaient voir.

"Les questions d'hygiène sont zéro. Combien de fois j'ai vu de la viande décongelée par terre qui contenait du sang et des microbes. Je me suis souvent demandé: 'Quand vient-on nettoyer notre place?'" Il indique aussi que les nettoyeurs venaient seulement une fois par semaine, alors qu'il estime que le nettoyage devrait être quotidien. Un nettoyage qui était fait tous les jours au poste "découpe", là où la viande fraîche était traitée pour se retrouver par la suite dans les rayons de nos magasins belges.