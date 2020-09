Emménager dans un kot en mode bulle change-t-il vraiment la donne ?

C’est la rentrée dans le supérieur. Avant de retrouver les auditoires, des milliers d’étudiants emménagent dans leur kot, un logement qu’ils occupent généralement à plusieurs. Une situation délicate dans le contexte du Covid-19, sachant aussi que les règles ne sont pas toujours les mêmes d’une université à l’autre. A Louvain-la-Neuve ou à Mons, Hortense, Florence et Cyprien abordent sereinement leur emménagement.

Les allers-retours entre la voiture et le kot se multiplient pour Hortense. Originaire de Charleroi, cette jeune étudiante en droit s’installe pour la première fois à Louvain-la-Neuve. Elle partage un kot avec cinq personnes qu’elle ne connaît pas encore.

Même si le Coronavirus est toujours bien présent, la jeune femme n’est pas inquiète. “Pour moi ça ne change pas grand-chose. Je n’ai pas de stress particulier et je ne vois pas ce que le Covid-19 va changer là-dedans”, nous confie-t-elle.

Ce n’est pas Florence et Cyprien qui diront le contraire. Tous les deux sont membres du kot à projets Organe et partageront bientôt leur logement avec sept autres personnes. Plus préoccupés par le rangement de la cuisine, ils sont loin d’être stressés par la situation sanitaire. Ils abordent en toute décontraction, cette nouvelle année académique.