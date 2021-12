Emmanuel André : " 3% des Belges infectés ont le variant Omicron, c’est 10 fois plus qu’il y a 8 jours "

Le microbiologiste Emmanuel André constate que le variant Omicron progresse dans notre pays. Il appelle la population à se faire injecter la troisième dose de vaccin contre le coronavirus pour avoir plus de chances de lutter contre ce nouveau variant.

Dans le monde, 51 pays ont déclaré avoir retrouvé 2780 séquences du génome Omicron. C’est ce que le microbiologiste à l’UZLeuven Emmanuel André a pu découvrir en analysant le GISAID, la base de données publique et gratuite alimentée par des scientifiques du monde entier.

La proportion des séquences Omicron est la plus élevée sur le continent africain. " Au-delà de la situation bien décrite en Afrique du Sud, nous recevons des signaux directs et indirects indiquant que la situation épidémiologique en Afrique centrale et occidentale est également déstabilisée par l’émergence d’Omicron ", explique le médecin, ex-porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Contre le Covid-19.