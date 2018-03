Emiel Ferfaille : le dernier guillotiné de Belgique

Il y a 100 ans, le 26 mars 1918, Emiel Ferfaille est guillotiné. C'est la dernière exécution de droit commun sur le sol belge. Ce soldat avait roué sa maitresse de coups à l'aide d'un marteau puis l'avait étranglée avec une cordelette qui lui servait à maintenir ses légumes sur le porte-bagage de son vélo. Condamné, il déposera une demande de grâce auprès du Roi. Celle-ci sera refusée.

L’histoire d’Emiel Ferfaille est digne d’un film. Pendant la guerre, il est sergent major fourrier c'est-à-dire qu'il s’occupe de l’approvisionnement pour une unité d’artillerie. Il est sur le front à Furnes, mais plutôt à l’abri des bombes.

Il entretient une relation avec Rachel. Celle-ci est enceinte de 4 mois, mais Emiel veut se fiancer avec une autre femme. Il va alors fixer rendez-vous à Rachel, l’étrangle, l’enterre sous des détritus et tente de faire croire à un vol. Très vite, les soupçons se tournent vers lui. En effet, tout le monde connait sa liaison avec la jeune femme.

Comme il s'agit d'un crime passionnel, il sera jugé selon le droit civil et non pas selon le droit militaire. Il ne sera pas fusillé, mais guillotiné. À l’époque, plus aucune condamnation à mort n’a été réalisée depuis 55 ans. En effet, le Roi accède aux demandes de grâce, mais ici, Emiel Ferfaille servira de symbole.

Emiel Ferfaille, victime d’un contexte historique particulier

Ce meurtre se produit le 27 octobre 1917, en pleine première Guerre mondiale. On explique souvent le refus de grâce du roi par le fait que ce dernier ne voulait pas que le meurtrier finisse tranquillement ses jours en prison alors que la guerre faisait rage.

Cette explication est trop simpliste selon Xavier Rousseaux, historien et directeur de recherches au FNRS. Plusieurs éléments entrent en jeu :

Emiel Ferfaille est jugé en janvier 1918. Les Allemands viennent de lancer leur grande offensive de printemps. Il y a des pressions des Alliés pour que le Roi Albert Ier et son gouvernement acceptent la mainmise du commandement allié sur l’armée belge, ce que le Roi refuse.



Dans l’armée, la tension monte entre néerlandophones et francophones. Les ordres sont donnés en français aux soldats néerlandophones.



En décembre 1917, la Flandre déclare son autonomie par la voie de son " Raad van Vlaanderen " avec le soutien de l’armée allemande. La justice belge décide d’emprisonner et de poursuivre les auteurs de cette proclamation. Les Allemands les libèrent et déportent les magistrats qui les ont arrêtés.



La cour de cassation décide le 11 février 1918 d’entrer en grève, ce qui provoque la cessation d’activité de l’ensemble des tribunaux en Belgique. Ce qui oblige, selon la Convention de La Haye, le gouverneur militaire allemand à installer des tribunaux militaires allemands qui vont donc juger des citoyens belges selon les codes allemands. C’est la fin de l’indépendance du pays !



On le voit, la situation politique belge est explosive. Emiel Ferfaille servira de symbole pour faire passer un message. " Il fallait absolument montrer que le vrai pouvoir judiciaire et politique se trouvait de ce côté-ci de l’Yser, entre les mains du Roi " explique Xavier Rousseau.

Le grand voyage du bourreau et de la guillotine

Il n’y a plus eu d’exécution depuis 55 ans lorsqu’Emiel Ferfaille est condamné à mort. Le bourreau belge, Pierre Nieuwland, n’a jamais exercé sa profession. On estime qu’il n’est pas suffisamment compétent pour mener à bien sa mission. On fera donc venir un bourreau de France, Anatole Deibler.

Une guillotine sera aussi acheminée jusqu’à la prison de Furnes. La grande veuve entame son trajet le 23 mars, mais est prise sous le feu des bombes allemandes. Le 24 mars, la ville de Furnes sera sévèrement bombardée. L’exécution devait avoir lieu le 25 mars sur la Grand place de la ville et en public, mais elle sera postposée au 26 mars 1918. Cette exécution se fera à la sauvette, dans la cour de la prison. " Il a été réveillé à l’aube comme c’est la tradition, on lui a annoncé le refus son recours et son exécution. Il semble qu’il n’ait rien dit de spécial et qu’il soit allé à l’exécution sans guère de mots " avance Xavier Rousseau.

Il s'agit de la dernière exécution d'un Belge sur notre territoire. La peine de mort sera officiellement abolie en 1996.