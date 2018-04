Émeutes à Bruxelles: le rappeur Jelali D. du groupe Benlabel sort un clip après son acquittement

"Acquitté", c'est le titre du clip de Jelali D. sorti quelques minutes seulement après l'annonce de son acquittement dans le cadre des émeutes à Bruxelles.

"Les médias font tous la queue leu-leu depuis qu'ils m'ont vu à la télé-lé." Fièrement, Jelali D. raconte dans un clip de presque trois minutes la joie d'être acquitté. Quelques images du journal télévisé tournées lors de son procès qui débouchent sur le rappeur devant le palais de Justice de Bruxelles avant d’atterrir en boîte de nuit. Celui qui n'a jamais cessé de clamer son innocence se dit soulager et ravi d'être "acquitté, acquitté, acquitté".

Jelali D. a toujours clamé son innocence

Deux ans de prison avait été requis contre Jelali D. pour son rôle présumé d'instigateur. Il lui était reproché d'avoir posté un message sur Facebook la veille des émeutes, appelant à "tout cramer à Lemonnier".

L'artiste de 32 ans a contesté et a plaidé l'acquittement, appelant le président du tribunal à "ne pas céder à la pression médiatique". "C'est incompréhensible, on me met dans le même sac que les jeunes qui ont commis des dégradations alors que mon message ne comportait aucune intention de violence et que je n'étais pas sur place. C'était purement footballistique", avait-il déclaré à la sortie de l'audience.