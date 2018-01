Émeutes à Bruxelles: des "gamins" et des "débats de procédures"

"Je représente une association qui travaille dans le quartier depuis des années. Suite aux émeutes, (...) nous avons aussi été porter plainte pour des dégâts. Ce sont en fait des dégâts qui sont invisibles, mais qui sont visibles pour les commerçants : le manque d'attractivité et le fait qu'on parle du quartier en mal."

Nour Eddime Layachi est représentant de l’association de commerçants STALEM, du quartier Stalingrad-Lemonnier, à Bruxelles. Il était ce vendredi au tribunal correctionnel de Bruxelles où comparaissaient six individus soupçonnés d'avoir pris part aux émeutes du 11 novembre dernier dans la capitale. Au micro de la RTBF, il a exprimé ses difficultés à se positionner ce vendredi face à des "gamins" et un "débat de procédures".

Notre travail pour donner une image positive du quartier a été anéanti

"C'est quelque chose qui nous dépasse. (...) C'est déjà difficile à comprendre, à voir. On voit un gamin, qui n'est même pas majeur, qui n'a même pas d'avocat et qui n'en veut pas... Et, en face de lui, il y a neuf avocats... (le prévenu qu'il évoque était en fait tout juste majeur ; d'autres prévenus, mineurs, seront entendus par un juge de la jeunesse, ndlr)."

Nour Eddime Layachi confie que son association pensait pouvoir se faire entendre : "Nous, nous pensions venir faire comprendre que notre quartier a besoin d'une image positive, y travaillant depuis quelques années. Mais ce travail a été anéanti, c'est comme si nous avions travaillé pour rien pendant des années. On s'attendait à avoir une écoute, à voir des gens qui peuvent comprendre nos angoisses... Mais, la Justice, c'est autre chose, je crois."

Un gamin contre lequel la Justice n'a pas les preuves

Pour lui, sans remettre en cause la question de responsabilité, la Justice se réduit dans ce procès à "des débats de procédures, des débats de preuves, de contre-preuves".

"Et nous sommes en face d'individus, ajoute-t-il. Nous ne sommes pas en face de groupes d'émeutiers. Dans le quartier, il y avait un groupe d'émeutiers, chose que l'on a pas trouvée ici. (...) Moralement, j'ai difficile à me positionner par rapport à un gamin contre lequel la Justice n'a pas les preuves. Je suis donc mal placé pour pouvoir être assis ici aujourd'hui."

Il conclut : "Quand vous êtes commerçants, vous faites une petite gaffe, vous avez une amende. Elle est directe et vous devez la payer. Il est donc compliqué pour moi d'exprimer mon sentiment aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que les commerçants doivent toujours payer pour les autres".