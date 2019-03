Elle s'appelait Agnès

EDITO

Il y a des disparitions qui marquent plus que d’autres.

Quand j’ai appris la mort d’Agnès Varda par une alerte sur mon téléphone, j’étais en train de planter des pensées dans mon jardin.

J’ai lu le message qui s’affichait sur mon écran : " La cinéaste Agnès Varda nous a quitté à l’âge de 90 ans ".

J’ai reposé mon téléphone et j’ai repris mes plantations...Et les larmes ont commencé à rouler sur mes joues.

Agnès Varda, ce petit bout de femme au destin si grand, ce doux OVNI à la coiffure improbable. Elle n’était plus là. Pourtant je l’avais encore vue et entendue il y a quelques semaines à peine, à Berlin… Elle était malade oui. Elle avait 90 ans oui, c’est vrai…. Mais elle semblait immortelle.

Plus qu’une réalisatrice, photographe, touche à tout, c’était une avant-gardiste. La nouvelle vague, c’était elle.

Agnès Varda était aussi, et restera probablement, l’une des premières femmes célèbres à ne pas être " la femme de ". Elle était mariée à l’immense Jacques Demy, qu’elle aimait plus que tout. Mais ils étaient Agnès Varda ET Jacques Demy… Ce n’était pas son ombre, pas sa moitié. Elle était sa propre moitié.

Car Agnès, permettez-moi de l’appeler juste par son prénom, était aussi une féministe. Ses films, remplis de caractères féminins forts et indépendants, comme dans " L’une chante, l’autre pas ", comédie musicale de 1975 sur l’émancipation des femmes, mais ce n'est qu'un exemple.

Elle fera aussi partie des femmes qui signeront le " Manifeste de 343 salopes " de 1971. Texte où des actrices, réalisatrices, femmes de lettres affirment ouvertement avoir eu recours à l’avortement à une époque où la loi l’interdisait encore. " Il ne s’agissait pas d’une confession, mais d’un acte politique pour que justice éclate " expliquait-elle au Huffington Post.

En 1995, elle n’hésite pas non plus à défendre le féminisme sur un plateau de télévision français : " Les femmes ne doivent pas baisser les bras, c’est à elles de continuer à faire réfléchir. On n’est pas forcément obligé de hurler, de jeter les soutien gorges dans la rue et d’être lesbienne, je crois qu’on peut être féministe de façon intelligente et harmonieuse mais il faut tout le temps le dire, le redire et agir ". Elle voulait que les femmes ne restent pas silencieuses. Ni en 1995, ni en 2017, alors qu’éclate à Hollywood, l’affaire Harvey Weinstein : " Ce type là me débecte " affirmait-elle au journal Le Monde alors qu’elle reçoit un Oscar pour l’ensemble de sa carrière.

" Je suis féministe depuis que je suis née " disait-elle… Crois moi Agnès, tu seras féministe encore bien après.

"Quand j’ai appris son décès je plantais des pensées"… Je suis certaine qu’elle aurait aimé cette phrase, pas vous ?