Elèves sans école: ils sont toujours 165 en attente d'une place

Selon les derniers chiffres de la CIRI (Commission interréseaux des inscriptions), en date du 10 septembre, 165 élèves n'ont toujours pas de place sur un banc d'école. Ils sont inscrits sur une ou plusieurs listes d'attente. A la même date, l'an dernier, la situation était grosso modo identique.

La région la plus concernée est la région bruxelloise, où 128 élèves sont sur liste d'attente, alors qu'en Brabant wallon, ils sont treize dans le cas.

L'offre ne correspond pas à la demande

Pourtant, il reste des places dans les écoles. Ce qui pose problème, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande de places. L'énorme majorité des places -11.285- se trouve en Wallonie, hors Brabant wallon alors que la plus grosse demande de places émane d'élèves originaires de Jette. C'est d'ailleurs globalement dans le Nord-Est de Bruxelles que se situent les écoles avec la plus longue liste d'attente.

En tout, il reste 1303 places libres à Bruxelles, réparties entre 81 écoles, mais ces places n'attirent pas les parents.

L'asbl ELEVeS qui milite contre le décret inscription aimerait connaître le profil socio-économique des enfants en liste d'attente pour démonter les clichés selon lesquels il s'agirait d'enfants favorisés refusant de mettre un pied dans une école qui n'aurait pas bonne réputation. Dans le même but, l'asbl aimerait connaître le profil des écoles où il reste des places.

Pour l'instant, elle n'a pas obtenu de réponse à ces deux questions. L'asbl est persuadée que, contrairement aux clichés, ce sont "les familles ne disposant pas des "bons" codes sociaux et/ou crédules à propos des prétendus bienfaits de la politique éducative qui sont les principales victimes du décret inscriptions".

Que deviennent les élèves sans écoles?

Selon Claude Voglet, le président de la CIRI, il n'y a à ce stade pratiquement aucune chance qu'une école complète ouvre une place de plus. Les enfants sans école sont donc réduits à espérer qu'un élève déménage, pour hériter de sa place.

Certains parents espèrent malgré tout, et restent inscrits sur une liste d'attente, tout en donnant cours à la maison ou en envoyant leur enfant dans une école privée pendant cette période tampon. Les enfants peuvent rester sur liste d'attente jusqu'au mois de janvier.

Les parents doivent toutefois être attentifs au respect de l'obligation scolaire. S'ils ont opté pour l'école à domicile en attendant qu'une hypothétique place se libère, ils doivent le faire savoir à la Fédération Wallonie Bruxelles avant le 1er octobre.