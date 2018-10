Mon enfant est pris pour cible par un professeur: que faire?

Émilie a changé d’école à cause d’un professeur de français. Pendant un an, ce professeur, qui était aussi sa titulaire, a multiplié les remarques à son encontre. Des "petites piques" auxquelles Émilie n’a pas tout de suite prêté attention. "Au fur et à mesure, j’ai vu que c’était vraiment tous les jours. Même mes amies de classe ne comprenaient pas pourquoi elle s’acharnait sur moi. Moi non plus je ne comprenais pas : je suis une élève calme, j’écoute les professeurs". Quand elle lève le doigt, elle n’est pas interrogée. D’autres élèves récoltent aussi des commentaires : "Il y avait des propos racistes, des remarques contre des élèves dyslexiques aussi. Il faut vraiment que les professeurs se rendent compte du mal que ça fait aux élèves".

La jeune fille en parle à sa mère et une réunion a lieu au sein de l’école avec la prof concernée et la direction. Mais selon Émilie, "ça n’a servi à rien, la prof a continué". "J’étais mal, je ne me sentais pas bien", poursuit-elle. "Je voulais qu’il y ait justice… Mais un prof c’est un prof. Le prof a toujours raison et nous en tant qu’élèves, on ne sait pas quoi faire".

De ta mère déjà, je ne savais rien tirer

Des témoignages de ce type, nous en avons récolté plusieurs, toujours anonymement. Des parents liégeois nous signalent des propos racistes qui ont entraîné le déplacement du professeur vers une autre école. D’autres nous parlent de moqueries d’un professeur qui, selon les compagnons de classe, continue à sévir sur d’autres élèves alors qu’il avait fait amende honorable pour leur enfant. Sans oublier cet ex-futur instituteur qui s’est détourné de sa vocation après avoir été choqué par l’attitude de collègues vis-à-vis d’enfants de primaires. Et que dire de cette mention qui laisse songeur dans un bulletin d’une école du Brabant wallon : "De ta mère déjà, je ne savais rien tirer"…

Priorité à l’émotion de l’enfant

A quel moment un prof va-t-il trop loin ? Quand peut-on parler d’abus de pouvoir ? Quand s’agit-il de simples propos maladroits ou mal interprétés ? Pour le spécialiste des questions de harcèlement Bruno Humbeeck, le but n’est pas de faire un diagnostic précis de la situation mais bien d’être à l’écoute des émotions exprimées par un enfant ou un adolescent. "Il faut percevoir les mouvements émotionnels chez un élève, éviter que ça devienne des états d’âme et que ça s’installe dans des sentiments durables, qui par exemple terrorisent un enfant", détaille-t-il. Face à une situation mal vécue par leur enfant, ils conseillent aux parents de communiquer à propos des émotions : "Ce n’est pas les parents ‘contre’ l’école, c’est les parents ‘avec’ l’école, qui vont, plutôt que se plaindre du comportement d’un enseignant, révéler l’émotion de leur enfant. Ce qui est important c’est d’établir la communication autour du développement de l’enfant".

Mais les directions n’ont pas toujours toute la marge de manœuvre qui serait souhaitable pour intervenir auprès des enseignants mis en cause. Serge Alarcia accompagne et conseille des directeurs de l’enseignement libre. Il constate que ceux-ci ont parfois peu de prise sur les professeurs. "On n’éduque pas en humiliant. Ça parait évident mais encore faut-il pouvoir l’entendre dans le chef de certains profs. Trop souvent, dans certains établissements, le prof a raison par rapport à la parole de l’enfant", regrette-t-il.

Des écoles dans le déni

Si l’école ne donne pas suite à la démarche des parents, ceux-ci peuvent se tourner vers d’autres interlocuteurs, partenaires de l’école, comme les centres PMS. Le Délégué général aux droits de l’enfant peut également être sollicité. Entre août 2017 et août 2018, Bernard De Vos a été amené à traiter près de 40 plaintes. Des plaintes qui se heurtent bien souvent à du déni dans les établissements concernés. "Dans un premier temps, les écoles nous disent que c’est une erreur, que l’enseignant a toujours été parfait… Il y a un grand corporatisme chez les enseignants, une omerta. Les élèves ne sont pas en position de force", dénonce-t-il.

"Il peut y avoir aussi des questions fantasmées de la part de parents ou d’élèves mais souvent il y a un fond de réalité. Le premier travail c’est d’essayer de convaincre la direction de ne pas mettre le dossier de côté. Une fois cette étape franchie, on peut faire une médiation avec les enseignants". Dans certains cas plus rares, le professeur incriminé a un comportement clairement pervers. "Ce sont des cas qui existent malheureusement, il faut alors les exclure de l’enseignement avec le concours des pouvoirs organisateurs".

L’autorité en question

"Je n’ai, pour ma part, jamais rencontré d’enseignants sadiques qui faisaient souffrir sciemment des élèves", indique Bruno Humbeeck, qui rencontre plutôt des enseignants maladroits dans leur tentative de faire preuve d’autorité. "Ce n’est pas simple dans notre société d’aujourd’hui. Ils peuvent être tentés d’installer leur pouvoir, par exemple en se rendant populaire auprès du groupe au détriment d’un élève, en l’utilisant pour faire rire un peu la classe… Et ça, ça peut être vécu comme harcelant. C’est pour ça qu’il faut stimuler la conscience pédagogique chez les enseignants". Avec un recadrage souple ou plus ferme en fonction des situations.

Pour Bernard De Vos, une piste d’action serait de créer davantage d’espace de dialogue, d’échange entre enseignants. "Les enseignants sont très seuls à l’école. Quand ils sont en difficulté sur la gestion de l’autorité dans leur classe, ils n’ont quand-même pas beaucoup de secours possible. Il y a peu de solidarité au sein des écoles. Et donc l’enseignant qui ne trouve pas la recette vers l’autorité naturelle – qui est compliquée à trouver – a forcément plus tendance à rentrer dans une sorte d’abus de pouvoir, avec insultes, moqueries, etc".

Dans le Brabant wallon, le Groupe 19 rassemble différents acteurs de l’éducation pour réfléchir notamment à la violence scolaire, y compris celle des adultes vis-à-vis des enfants, jugée en augmentation. La porte-parole, Anne Beghin pointe, tout comme Bernard De Vos, une évolution de la société qui a changé le rapport au savoir et aux apprentissages via l’arrivée d’internet, avec pour conséquence que "les professeurs ne sont peut-être pas regardés de la même façon qu’avant et que donc, le relationnel adulte-enfant a changé". "Il faut que l’école s’adapte à ce changement", expose-t-elle, avant de citer d’autres sources de difficultés comme le manque de formation des enseignants ou encore l’organisation des classes qui sont trop nombreuses.

Une dynamique positive

Pour Serge Alarcia, il y a pourtant toutes les raisons d’être optimiste. "Il y a plein de gens convaincus qu’on ne peut plus éduquer comme il y a 20, 30 ou 40 ans, en soumettant les enfants". Il pointe la création d’écoles, notamment à Bruxelles, qui s’inscrivent dans une nouvelle approche du vivre ensemble : "Elles ont pour vision qu’on fera avancer l’enfant en étant partenaire, en le mettant au centre des apprentissages".

Sur le terrain, les initiatives se multiplient pour laisser davantage de place à la parole des élèves. De plus en plus d’écoles mettent en œuvre des espaces de parole régulés, c’est d’ailleurs l’un des chevaux de bataille de Bruno Humbeeck qui estime essentiel de se donner les moyens de réagir dès les "premières secousses émotionnelles". Tous nos interlocuteurs insistent sur ce besoin criant de dialogue et d’espaces d’échange. Le Groupe 19 plaide pour plus de solidarité dans les écoles, "pour un climat plus serein".

"A ton écoute"

Parmi les écoles en mouvement, il y a le Lycée Martin V de Louvain-la-Neuve, où des profs ont eu l’idée de créer une cellule "A ton écoute". Une boîte aux lettres permet aux élèves de déposer des messages sur un sujet qui les préoccupe, en leur laissant la possibilité de choisir le professeur qui s’en occupera. Toutes sortes de thèmes peuvent émerger, y compris à propos d’une relation mal vécue avec un enseignant. L’année passée, soixante messages ont ainsi été confiés à l‘équipe.

L’exemple du Canada

La directrice adjointe du lycée, Bérangère Gromelet, a eu l’occasion de se rendre en Ontario (Canada) avec des membres d’une dizaine d’autres écoles. Elle y a découvert une vision qui fait de la bienveillance à l’école une priorité absolue. "Toute la structure doit être bienveillante", détaille-t-elle. "Si moi je veux que mes professeurs soient bienveillants par rapport aux élèves, je dois moi-même être bienveillante par rapport à eux. Et mes supérieurs doivent aussi cultiver ça. C’est un état d’esprit. C’est toute une mentalité qui percole dans tout le système". Concrètement, cela signifie aussi qu’on "autorise l’élève à dire qu’il s’est senti blessé par une remarque, on peut en discuter". Une possibilité qui n’existait pas quand elle-même était élève et qu’elle juge absolument nécessaire aujourd’hui.

Pour elle, notre enseignement nécessite un changement de paradigme. "On doit quitter le statut du maître, qui est celui qui avait tout pouvoir, toute la connaissance, pour devenir accompagnateur. Et l’accompagnateur va aussi beaucoup travailler la relation. Vous savez, dans le travail pédagogique, la relation, a un poids essentiel". Des propos qui résonnent avec ceux de nombreux acteurs de l’enseignement d’aujourd’hui. A ce niveau, certains pointent le Pacte d’excellence comme une source d’espoir pour améliorer le bien-être à l’école.