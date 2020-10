Éléments nocifs dans les cigarettes électroniques : la loi est encore trop vague, selon sciensano

Cigarette électronique: le grand enfumage - #Investigation (2/24) - 06/05/2020 La cigarette électronique est présente sur le marché depuis 10 ans. S'il est encore trop tôt pour connaître ses effets sur la santé, elle est suspectée d'être la cause de plusieurs décès de par le monde. Une chose est sûre : son utilisation se répand massivement au détriment de la cigarette classique. Tristan Godaert a mené l'enquête pour #Investigation et découvert notamment comment les géants du tabac utilisent les ficelles du passé et les moyens modernes pour rendre les vapoteurs complètement accros...