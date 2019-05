Elections: la vie coûte-t-elle plus cher qu'auparavant?

Elections : La vie coute-t-elle plus cher qu'auparavant ? - © Tous droits réservés

Un supermarché est un monde en soi. Dans les rayons d’un grand magasin d’alimentation, vous croisez tous types de clients. Entre les fruits, les légumes, les céréales, les poudres à lessiver…, un univers assez disparate s’observe. Évidemment, il y a les clients qui ne lésinent pas à dépenser et font très peu attention à leur portefeuille, ils sont peu. D’autres, les plus nombreux, calculent tout, parfois plus que leur voisin, à la caisse du magasin. Pour tenter de comprendre et de répondre à la question "La vie coûte-t-elle plus cher qu’auparavant ?", nous avons franchi les portes d’un supermarché indépendant situé dans le village de Braine-le-Château, une entité de dix mille âmes du Brabant wallon. Ici, une personne vivant à Braine-le-Château franchit, au moins une fois par semaine, les portes de ce supermarché. Bref, nous sommes au bon endroit pour évoquer avec les clients et les salariés de l’entreprise, ce fameux pouvoir d’achat.

En moyenne, le Belge consacre 15% de son salaire à se nourrir (moyenne nationale selon Stabel, l’office belge de statistiques). Ce chiffre n’est pas négligeable. Il est vrai aussi que les prix de nombreux aliments ont augmenté en vingt ans. Si nous devons en épingler quelques-uns, l’augmentation du prix de l’eau est la plus impressionnante. Son prix a plus que doublé sur cette période, selon l’Observatoire des prix. En vingt ans, le prix moyen des légumes a augmenté de quarante-sept pourcents et celui de la viande a augmenté de quarante-six pourcents. Attention, d’autres denrées et de biens de première nécessité ont, au contraire, diminué durant cette même période de temps. Lorsque nous évoquons ces augmentations et ces prix plus élevés qu’auparavant, les clients que nous abordons ne sont pas étonnés. "Mon pouvoir d'achat, il a bien baissé", nous explique une dame rencontré au coin du rayon des produits laitiers. "Nous dépensons beaucoup plus qu'auparavant lorsque nous passons à la caisse".

Attention, toutes les affirmations avancées par nos clients ne sont pas exactes. Par exemple, fin décembre 2018, le prix de l’essence était à son plus bas niveau historique depuis deux ans. En 2019, il est vrai qu’il a augmenté. Pour le diesel, là c’est une autre histoire. Le gouvernement fédéral a relevé les accises sur le diesel. Entre 2014 et 2018, ces fameuses accises ont augmenté de trente-et-un pourcents. Auparavant, celui-ci bénéficiait d’une fiscalité très avantageuse. Mais pourquoi le pouvoir fédéral a décidé d’y mettre y terme ? Ce choix s’explique par plusieurs raisons, notamment : parce que le diesel est jugé plus polluant, il est plus cher à raffiner que l’essence et puis, surtout, parce que cette diminution fiscale a permis de financer en partie de le tax shift ; ce virage fiscal dont le but est d’alléger les charges sur le travail.

Le panier des ménages belges pèse plus lourd qu’avant En pratiquement dix ans, le panier des ménages belges (biens et services de première nécessité repris dans l’index santé) a augmenté de près de dix-huit pourcents (source : Statbel). Ahmed Houzzane, le gérant du supermarché, constate chaque semaine cette montée des prix lorsqu’il se charge de l’inventaire. "On ne va pas se le cacher, la vie coûte plus cher qu'il y a quatre ou cinq ans", nous explique Ahmed. "Ca fait quatre ans que je suis ici et certains produits ont vraiment augmenté. C'est le cas de la bière, le tabac..."

S’il est vrai que les prix augmentent, cela ne signifie pas que notre pouvoir d’achat diminue forcément. Au contraire, il aurait augmenté sur ces cinq dernières années de plus de cinq pourcents selon une récente étude de la KULeuven (Université catholique de Leuven). Là encore, attention, toutes les études sur le sujet n’arrivent pas au même constat. Nos salaires ont augmenté de trente-cinq pourcents en dix ans C’est la principale raison de cette augmentation de notre pouvoir d’achat : l’indexation automatique des salaires. Malgré un saut d’index organisé sous cette législature, nos salaires ont augmenté de trente-cinq pourcents sur ces dix dernières années. Le Tax shift du gouvernement fédéral explique aussi cette montée des salaires. Ce glissement fiscal a diminué les charges pesant sur le travail. Pour le financer, il a fallu taxer davantage d’autres aspects de notre vie. Ce fût le cas, par exemple, avec l’augmentation des accises sur le diesel, l’alcool, le tabac ou en faisant passer à nouveau le taux de TVA sur l’électricité à vingt-et-un pourcents. Concrètement, le Tax shift a surtout augmenté les salaires des petits et des grands salaires (institut pour un développement durable). Par contre, la classe moyenne et les profils socio-économiquement plus fragiles ont moins ressenti l’effet de ce virage fiscal. "Je suis une maman seule avec mes deux filles", nous explique Nancy. "Je fais super attention. J'essaie de ne pas trop perturber le train de vie de mes filles".

Après cette immersion dans ce supermarché qui comptabilise près de mille clients par jour, un constat s’impose : nous ne sommes pas tous égaux face aux prix des biens et services indispensables à notre vie. Remplir son panier peut ressembler à un casse-tête chinois. Nous l’avons constaté auprès de de nombreux clients.