Elections communales: qui sont les membres du bureau de vote?

J-2 avant les élections communales. Dans chaque bureau de vote, c’est tout une équipe qui encadrera les électeurs. Mais qui seront ces personnes que nous aurons devant nous?

Un bureau de vote est composé d’un président de bureau, un secrétaire, quatre assesseurs en Wallonie et cinq assesseurs à Bruxelles. A cela s’ajoute les suppléants pour remplacer les absents.

Comment choisit-on les membres du bureau de vote ?

Le président du bureau de vote est choisi par le président du bureau principal, souvent le juge de paix du canton, et cela, selon un ordre bien précis.

On cherche d’abord parmi les magistrats, avocats ou huissiers puis chez les employés de la fonction publique qui on fait des études supérieures et parmi les enseignant et les volontaires. On suit la même liste pour les assesseurs et ensuite on les tire au sort parmi les électeurs de 18 ans minimum.

Quel est leur rôle?

Les assesseurs appuient le président pour contrôler l’identité de chaque électeur, pour vérifier si la personne qui se présente figure bien sur la liste des électeurs. Ils veillent également à ce que personne ne puisse voter deux fois. Et puis, pour le vote papier, ils participent à la comptabilisation des bulletins.

Pour cela, ils reçoivent un jeton de présence. Cela va de 12,5 euros en Wallonie à 85 euros à Bruxelles. Par contre, en cas d’absence injustifiée, un assesseur risque 250 d’amendes. Et s’il refuse de payer, il se retrouvera devant le tribunal correctionnel.