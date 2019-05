Elections 2019 : les gilets jaunes dimanche à Bruxelles pour dénoncer la « dictature européenne »

Gilets jaunes : policiers et manifestants sont-ils jugés d'égal à égal ? - Brut. - 13/05/2019 Les avocats Laurent-Franck Liénard et Arié Alimi donnent leur point de vue à ce sujet. Matraques, lanceurs de balles, gaz lacrymogène… Les violences policières ont fait parler d'elles. Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, au moins 290 plaintes ont été déposées à l'encontre des forces de l'ordre mais aucun policier n'a été condamné par la justice. Arié Alimi est l'avocat d'une dizaine de victimes ayant porté plainte et pour lui, gilets jaunes et policiers ne sont pas jugés sur un même pied d'égalité. Il rappelle qu'un manifestant qui aurait commis des violences sera "poursuivi en comparution immédiate au bout de 48h" alors que les enquêtes concernant les policiers n'ont toujours pas abouti après plusieurs mois d'investigation.