Eglise du Béguinage : les sans-papiers recommencent à s’alimenter et vont pouvoir introduire leur dossier de régularisation

Les sans-papiers qui étaient dans l’église du Béguinage à Bruxelles ont décidé mercredi de suspendre pour le moment leur action de grève de la faim. Le mouvement ne s’arrête pas pour autant mais les grévistes de la faim estiment qu’il y a une main tendue de la part du gouvernement.

Désormais, ils vont pouvoir s’informer sur leur dossier : leur priorité est de rassembler les différentes pièces de leur dossier pour pouvoir les introduire grâce à la mise en place par le secrétaire d'Etat à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi d’une zone neutre. Il ne s’agira pas de régularisation collective, chaque sans-papiers a l’occasion d’introduire un dossier individuellement, via des associations ou des avocats. "On a reçu des éléments de clarification qui donne de bons espoirs", explique Ahmed, porte-parole des sans-papiers du Béguinage.

Les sans-papiers qui étaient en grève de la faim ont commencé à se réalimenter progressivement. Cela doit se faire petit à petit, ils sont encadrés par des médecins bénévoles et par la Croix-Rouge.