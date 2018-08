Effondrement d'un viaduc à Gênes: quelle route emprunter pour se rendre en Italie?

En Italie, le viaduc de Gênes qui s'est effondré ce mardi, causant la mort d'une quarantaine de personnes, était emprunté par des milliers de véhicules chaque jour. Il s'agit en effet d'un point stratégique sur l'autoroute A10 qui mène à la frontière avec la France, et un passage quasi obligé pour les camions de livraison et les touristes qui vont en vacances. Aujourd'hui, l'A10 est fermée dans les deux sens entre Gênes et Savonne. Quel détour emprunter?

Les autorités conseillent aux touristes qui doivent se rendre en Italie de passer par Turin, Milan et Bologne pour descendre dans la botte italienne. Ce conseille vaudra pour les prochaines semaines, voire les prochains mois tant les dégâts sont importants.