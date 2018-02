Efficacité énergétique des logements sociaux: la Wallonie peut mieux faire

Par ce froid, vous êtes nombreux à tourner les vannes de vos chauffages, pour plus de chaleur à la maison.

Mais certains logements sont mal isolés, et comble de l'ironie, les logements sociaux sont particulièrement concernés. Selon une étude de la Fondation Roi Baudouin, six logements sociaux wallons sur 10 seraient très inefficaces énergétiquement, sur la période 2011-2016, alors que ce chiffre tourne autour des 40% en Flandre et à Bruxelles. Si la fondation salue les investissements réalisés dans les logements sociaux ces dernières années, elle appelle à être particulièrement attentif à leur isolation énergétique.

La mise aux normes énergétiques de ces logements coûterait six milliards d'euros. Daniel Polain, porte parole de la Société wallonne du logement reconnaît qu'il y a encore de gros efforts à faire.