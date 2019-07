Efficacité des crèmes solaires: le SPF Santé lève la quarantaine imposée à une marque

L'affaire remonte au mois de mai et à la publication par Test Achats d'un test visant à vérifier l'efficacité des crèmes solaires. Et ce sont des crèmes vendues en grande surface qui avaient obtenu les meilleurs résultats, loin devant les crèmes solaires beaucoup plus chères vendues en pharmacie. Un spray destiné aux enfants, "Isdin Fotoprotector Pediatric 50+" censé offrir une protection de 50 n'aurait même offert, selon Test Achatsn qu'une protection de 15. Du coup le SPF Santé avait placé le produit en quarantaine et les pharmaciens l'avaient retiré de leurs rayons. Or aujourd'hui, le SPF Santé a levé la quarantaine sans que l'on sache toutefois avec précision ce qui a justifié cette décision.

Pharmacies contre grandes surfaces

Dans son étude du mois de mai, Test Achats montrait qu'il valait mieux acheter des produits solaires bons marchés en grande surface, plutôt que la crème de la crème en pharmacie. Une conclusion que les pharmaciens avaient eu un peu de mal à digérer. Très vite, ils avaient reproché à l'organisation de protection des consommateurs de ne pas avoir tenu d'un certain nombre d'ingrédients présents dans les produits bons marchés comme certains filtres UV ou parfums allergisants ou encore de potentiels perturbateurs endocriniens.

Erreur de test ?

Si le SPF Santé a finalement décidé de lever la quarantaine imposée à la crème Isdin 50, c'est qu'il est apparu que les tests réalisés par Test Achats auraient connu des ratés concernant ce produit et uniquement ce produit. D'où la décision de le remettre sur le marché. De son côté, l'association de consommateur attend les éléments du SPF Santé. Une rencontre est prévu à 10 heures mardi matin.