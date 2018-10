Education aux médias : "On oublie trop vite qu'on ne récupérera jamais notre tweet ou notre post sur Facebook "

Ce 29 et 30 décembre, une rencontre internationale dédiée à l’éducation aux médias est organisée par l’ULB avec la collaboration de nombreux partenaires dont fait partie la RTBF. Pour l’occasion, François Heinderyckx, professeur de sociologie des médias à l'ULB, était l’invité de Sophie Brems dans Jour Première ce lundi. Comment faire face à "une dégradation rapide et préoccupante des conditions d’information et de communication " ? Là est tout l’enjeu de ce colloque.

Une urgence pédagogique et citoyenne

Pour François Heinderyckx, l’éducation aux médias doit nécessairement évoluer. "L'éducation aux médias est une appellation trompeuse, parce qu'elle date d'une époque où on se concentrait effectivement sur l'explication de la façon dont on confectionnait des contenus médiatiques pour permettre notamment aux jeunes et aux moins jeunes de faire preuve d'esprit critique". Mais les technologies évoluent si vite que l’éducation aux médias ne peut plus s’appréhender uniquement de cette façon. Pour François Heinderyckx, nous sommes dépassés par cette évolution: "C'est pour cela qu'on parle d'état d'urgence et l’enjeu est de rattraper ce retard".

"Il faut apprendre à ne pas être trop impulsif, et pas seulement quand on est président des États-Unis"

L’éducation aux médias passe donc aujourd’hui par une adaptation de notre comportement face aux différents canaux de communication: "Quand on est avec des amis au bistrot, on dit certaines choses qu'on ne dirait pas quand on est en direct à la radio nationale. Eh bien, de même sur tous ces outils, on devrait aussi apprendre à s'exprimer d'une manière qui soit adaptée à l'audience que l'on a et aux traces que l'on va laisser aussi." Et d’ajouter: "On oublie trop vite qu'un tweet ou un post sur Facebook est quelque chose qu'on ne récupérera jamais".

Et puis l’éducation aux médias, c’est aussi apprendre à bien distinguer les faits des opinions: "C'est pouvoir dire qu'il y a des limites à ne pas dépasser et qu'il y a des fondamentaux, des concepts qu'il faut pouvoir maîtriser".

Les programmes scolaires ont déjà intégré ces notions, en partie du moins. Car pour François Heinderyckx, cela reste insuffisant. Par ailleurs, la bonne maîtrise de la communication ne concerne pas que la jeune génération: "On a trop perdu de vue qu'évidemment, il y a tout le reste de la population qu'il faut pouvoir éduquer. On a aussi trop longtemps cru que les jeunes allaient expliquer aux adultes alors que la génération numérique n’est elle-même pas du tout équipée".

Une obligation des pouvoirs publics à réagir

Pour François Heinderyckx, les risques face à l’insuffisance d’éducation aux médias ressemblent à s'y méprendre aux risques environnementaux et aux risques de santé publique. "En matière d'information, on a l'impression que parce qu'on est face à quelque chose d'assez abstrait, d'immatériel, les choses seraient moins graves". Et Pourtant les conséquences du manque d'éducation aux médias se font bien ressentir: "Certaines élections ont un résultat tout à fait inattendu, et à l'analyse, on se rend compte qu'il y a là la conséquence d'une mauvaise maîtrise des canaux d'information et de tentatives de manipulation". François Heinderyckx considère donc qu’il y a "une obligation des pouvoirs publics à réagir". Plus précisément: "Il faut un corps enseignant, pour le dire de façon très générale, qui puisse, sur base des dernières connaissances que fournit la recherche, faire le tri entre ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien".