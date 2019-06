Edgar P Jacobs ou le côté obscur de la science

C'est une expo qui s'adresse aux grands enfants que nous sommes tous restés : Blake et Mortimer sont entrés au musée et pas n'importe lequel : les arts et métiers de Paris confrontent le monde des héros de papier à la réalité scientifique. By jove ! Le résultat réserve quelques surprises

C'est un des grands maîtres de la ligne claire : le trait est précis, le découpage rigoureux, au service d'un récit haletant qui rejoue sans cesse le duel du bien et du mal : d'un côté Blake, au service de sa majesté, et Mortimer, au service de la science; de l'autre, leur ennemi héréditaire, Olrik à jamais l'allié des forces du mal, qu'il soit politique ou scientifique.

Mais cette ligne claire est traversée d'obscurité et de mystère, nourris par les profondeurs de la science. L'univers d'Edgar P.Jacobs est fantastique, au sens où nous découvrons des mondes imaginaires mais il est en même temps vraisemblable. Tout est là, comme un fil tendu entre science et fiction, entre magie et réalisme. Comme il le dit lui-même : "Ma préférenceva à des sujets qui, tout en appartenant à la science-fiction, reposent sur des données moins aventurées ou du moins plus plausibles. C'est-à-dire situées dans ce que j'appellerais : "l'inexplicable présent". En clair, ses sources d'inspiration s'ancrent dans le réel : cette imagination fertile ne fonctionne qu'au départ de l'actualité et d'une documentation minutieuse et pointue.

Scientifiction : Blake et Mortimer aux arts et métiers de Paris

Jusqu'à la fin de l'année, ces héros de papier qui appartiennent au patrimoine littéraire belge s'installent dans un des plus beaux musées consacré à l'histoire des sciences et des techniques. Vous y verrez donc le monde imaginaire de Jacobs confronté au réel. Le dialogue est réussi : entre les radars, les masques, les baomètres, les instruments de toutes sortes et les objets imaginaires de la bande dessinée, vous pourrez jouer au jeu des différences et des ressemblances. Et sans vous dévoiler les surprises que vous découvrirez comme dans les aventures de Blake et Mortimer, je peux déjà vous révéler que l'espadon existe vraiment ..Mais celui créé par Jacobs est le plus ancien !

Nos auteurs de bande dessinée sont inouïs : avec un espadon, ils inventent des turboréacteurs avant qu'ils n'existent et avec une fusée, ils vont sur la lune quinze ans avant Armstrong...

Musée des Arts et Métiers de Paris

du 26 juin 2019 au 5 janvier 2020