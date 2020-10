Ecoutez les forêts, écoutez le monde, grâce aux cartes sonores

Lâchez tout, oubliez le Covid, et surtout le fait de ne plus pouvoir prévoir aucunes vacances, aucun voyage à l’étranger. On vous emmène prendre un grand bol d’air, grâce aux banques de sons disponibles sur internet. L’une d’entre elles rassemble des sons de forêts réparties sur toute la planète.

Les organisateurs du Timber Festival, un festival anglais qui célèbre nos liens avec les arbres, ont été frustrés par le Coronavirus. Ils ont dû annuler. Alors, ils ont imaginé ce beau projet : créer une carte sonore des forêts de la planète.