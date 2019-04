Ecoutez ce "cri de détresse" pour rendre audible la souffrance des animaux marins

Sound Of Sea – Sea Shepherd - 13/04/2019 L’océan nous envoie un SOS. Ne restons pas sourd à son appel de détresse. “Sound Of Sea“, c’est un son provenant de l’océan : un S.O.S créé de toute pièce par l’addition de plusieurs complaintes sonores du monde du vivant, dauphins, baleines, thons et toutes les autres espèces de poissons victimes de la surexploitation humaine. Car si rien n'est fait pour contrecarrer la surpêche, les populations de poissons s’effondreront d'ici 2048. Aujourd’hui les mesures politiques sont trop faibles et trop lentes. Il est temps d’agir avec des actions concrètes menées par chacun d’entre nous : nous devons tous repenser notre manière de (dé)consommer l’océan. N'hésitez pas à visiter notre page consacrée à cette campagne pour en savoir plus : http://seashepherd.fr/index.php/actu-editos/actualites/150-news-04042019-fr-01 Cette opération a été menée en collaboration avec tbwaparis #SeaShepherd #SoundOfSea #SauvonslesOcéans #tbwaparis