Economie : les bénéfices du commerce alimentaire ont doublé pendant la pandémie, selon la CSC

Les bénéfices du commerce alimentaire ont plus que doublé en 2020 (+108%), selon les données de la Banque nationale compilées par la CSC Alimentation. Dans un communiqué, le syndicat chrétien demande que "les travailleurs reçoivent leur part".

Le commerce alimentaire a été poussé dans le dos par la fermeture de l’horeca, le télétravail et la cuisine à la maison, ce qui a permis de décupler les ventes. La CSC a analysé les comptes déposés par 5000 entreprises à la BNB.

Il en ressort que le bénéfice après impôts est passé de 865 millions d’euros en 2019 à 1,8 milliard d’euros en 2020 (+ 108%).

"C’est du jamais vu, il s’agit d’un record", commente Olivier Malay, économiste et coauteur de l’étude. "Les grandes entreprises (plus de 250 travailleurs) sont celles qui ont le plus profité de la crise, avec une hausse spectaculaire des bénéfices (+166%). Mais même les petites (moins de 50 travailleurs) ont connu une hausse inédite de leurs bénéfices, de 51%."