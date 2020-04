Economie : comment les PME vont-elles gérer le "déconfinement" ?

Le zoning industriel de Saintes, dans le Brabant wallon, compte une bonne centaine d’entreprises en tous genre. En temps normal, il y a un va et vient incessant de camions et de voitures. Les parkings devraient être remplis mais c’est loin d’être le cas. Même si ces PME se préparent au début du "déconfinement" de la semaine prochaine, l’activité y tourne au ralenti voire pas du tout. Nous avons poussé les portes de quatre entreprises du zoning, aux profils totalement différents.

Coup de massue et pas d’éclaircie proche pour l’événementiel

Nous entrons tout d’abord dans les locaux de la société DNS Technics, qui est à l’arrêt complet. Sa spécialité : installer des cuisines pour de grands événements ou des festivals. A cette époque-ci de l’année, le hangar devrait être vide car le matériel devrait être en déplacement. Mais plus rien ne bouge depuis mi-mars. Deux camions semi-remorques avaient été livrer du matériel dans les Alpes françaises pour un très gros événement. Tout avait été installé et l’équipe était rentrée en Belgique. Le lendemain de leur retour, le patron, Daniel Swerts, a eu une mauvaise surprise. Il raconte : "A 7h45, je reçois un coup de téléphone. On nous annonce qu’il faut repartir à l’Alpe d’Huez pour démonter tout l’appareillage parce que l’événement a été annulé. Et nous n’avons pas été payés. A partir de là, tout s’est enchaîné. C’est vraiment un coup de massue".

La semaine prochaine, le "déconfinement" devrait débuter. Mais Daniel Swerts ne se fait aucune illusion car dans son secteur, rien ne va changer. " Pour nous, rien ne va "déconfiner". On n’est pas près de voir la lumière car en principe pour nous, les événements commencent maintenant jusqu’en septembre. Mais tous les gros événements sont annulés. Donc ce n’est pas possible de faire quelque chose ".

Pas étonnant que son chiffre d’affaires a chuté de 100%. Il ne voit aucune éclaircie avant l’année prochaine. En attendant, il faut payer tous les mois le loyer de 4500 euros, sans oublier les autres charges.

Petite lueur d’espoir pour une entreprise de restauration

A quelques bâtiments de là, le patron d’une entreprise de restauration thaïlandaise nous accueille. Depuis le début de la crise, il est seul dans les locaux. La trentaine de salariés a été placée en chômage économique et douze de ses quatorze frigos sont vides. Mais le jour de notre visite, une petite lueur d’espoir s’est dessinée: une de ses employées est venue travailler pour permettre de relancer la production dans les prochains jours. Joe Sathit Srijettanont retrouve alors un certain optimisme: " On va lancer une toute petite production de 4.000 à 4.500 barquettes, contre 30.000 en temps normal (…) Notre avenir dépend des gens qui vont commander (...) Mais les gens aiment la cuisine asiatique. Je crois qu’ils en ont un peu marre de manger belge" .

Les locaux sont assez grands pour respecter la distanciation sociale et des masques sont disponibles. Les règles à respecter pour reprendre le travail ne devraient donc pas poser de problème. Comme beaucoup, il compte vraiment sur cette reprise car la crise a frappé fort : " On a constaté la chute de nos commandes en quatre jours seulement. La semaine du 17 mars, on a perdu 93% de notre chiffre d’affaires " .

Une nougaterie où l’avenir est incertain

Nous poussons ensuite la porte de La Biche gourmande, où ça sent bon le nougat. Le travail y a repris le 6 avril dernier, et la plupart des machines tournent, mais seulement deux à trois jours par semaine, pour honorer les commandes de deux gros clients. Pour la suite, le patron, Christophe Carlier, craint une chute des demandes car tous ses clients habituels sont eux aussi, touchés par la crise: "Tous les lieux touristiques sont fermés et l’Horeca ou encore les duty free ne fonctionnent pas ".

Depuis début mars, il a perdu 45% de son chiffre d’affaires, ce qui est loin d’être négligeable : "A mon avis, ça ne va pas se rattraper. Ce n’est pas parce que tout va recommencer tout doucement que les gens vont acheter deux fois plus de nougat ".

Il ne compte donc pas produire plus au début du "déconfinement" : "Ca va permettre d’écouler les stocks qui étaient déjà livrables avant le confinement. Quant à l’avenir, c’est un grand point d’interrogation ". L’usine a été fondée par l’arrière-grand-père de Christophe Carlier en 1925. Elle a déjà vécu des crises, ..."Mais comme celle-ci, c’est la première, et j’espère la dernière ", conclut-il.

Faire de la crise une opportunité pour survivre

Nous terminons le tour du zoning chez Tapeservices Coenraets. Comme le nom l’indique, cette PME a fait du tape, sa spécialité. Comme pour beaucoup d’autres, le début de la crise a été violent : " D’un jour à l’autre, on a perdu 80% de notre chiffre d’affaires. Des sociétés auxquelles on livrait ont fermé. Ça a été très dur", explique le directeur, Gunther Willems.

Mais depuis, il a réussi à redresser la barre en lançant deux produits: des stickers reprenant les gestes de précaution à prendre face au Covid 19; et avec son imprimante laser, il a fabriqué des visières de protection en plastique: "On n’a pas pu boucher le trou qui a été créé. Mais ça a quand même donné un peu de confort financier; ça a permis des rentrées d’argent ".

La semaine prochaine, grâce au début du "déconfinement", Gunther Willems espère pouvoir reprendre son activité à 80%. Voilà qui lui permet de voir l’avenir un peu plus rose : "Aujourd’hui, on a perdu jusqu’à 40% de notre chiffre d’affaires, mais j’espère terminer l’année avec une perte de 25% . Je crois qu’il faudra deux à trois ans pour reprendre ce qu’on a perdu", conclut-il.

Les conséquences de la crise sont-elles plus lourdes pour les PME que pour les grandes entreprises?

On le voit avec ces quatre exemples, les PME paient un lourd tribu à la crise. Sont-elles davantage impactées que les grosses entreprises ? Didier Vandenhaute, consultant chez PwC, répond à cette question : " Les PME sont clairement plus à risques d’insolvabilité, et je pense en particulier que les toutes petites entreprises sont plus fragiles : elles ont moins accès à la liquidité -qui est primordiale dans l’environnement actuel- et elles ont moins accès aux outils technologiques, qui permettent de continuer pendant cette crise et de pouvoir redémarrer après".

Quel conseil donner aux PME ?

" A moyen terme, il est primordial qu’elles repensent leur modèle économique mais aussi humain. La crise a un impact très important sur la société, et cela va durer. Par exemple, on voit que les consommateurs n’ont plus confiance, non pas dans les sociétés, mais dans le modèle de distribution physique des biens. Il faut savoir comment restaurer cette confiance des consommateurs ", conclut Didier Vandenhaute. Voilà qui demandera du temps.