Ecoles, marchés, sport... : voici tout ce qui change ce lundi 18 mai lors de la phase 2 du déconfinement

et en présence d’un entraîneur. Les clubs de sport peuvent rouvrir dans des conditions similaires.

uniquement, avec un masque de protection et en respectant les distances entre clients.

s’ils mettent en place une billetterie en ligne et prennent des dispositions pour éviter les effets de foule. Pour le reste, un rapport sera soumis au groupe d’experts pour le déconfinement d’ici la fin de la semaine.

La prochaine phase (phase 3) du déconfinement est annoncée pour le 8 juin, la date de cette prochaine phase devra être confirmée en fonction de la situation sanitaire et de l’impact des dernières mesures prises.

La Première ministre Sophie Wilmès a également précisé lors de sa dernière conférence de presse que les plans concernant le déconfinement de la culture et du sport devaient arriver une fois que les experts auront donné leur accord. Il en va de même pour la reprise des activités touristiques et de la réouverture des restaurants, des terrasses et des cafés.

Beaucoup d’autres secteurs restent également en suspens comme l’élargissement des contacts sociaux, les stages d’été et mouvements de jeunesse, activités de cultes, les événements et manifestation de différentes tailles.