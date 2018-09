Ecoles: le prix de la cantine proportionnel à vos revenus? "Ingérable!"

Semaine de rentrée oblige, l'émission "A votre avis" s'est penchée sur la question des frais scolaires. Ou, plutôt, est partie du fait que, dans la réalité, on semble bien loin de la gratuité, même si celle-ci est garantie dans la Constitution.

D'après les estimations, la scolarisation d'un élève de primaire coûterait en effet aux parents quelque 1300 euros par an ; 1500 à 1600 euros pour un élève du secondaire. Sans parler du supérieur où là, le coût monte en flèche puisqu'il peut osciller entre 8000 et 18.000 euros par an, un montant qui dépendra notamment de la location d'un kot ou pas.

En réponse à ces problèmes de financement posés lors des débats, y compris la marge de manœuvre limitée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ligue des Familles a osé une proposition : que le prix des repas demandés dans les cantines scolaires soit proportionnel aux revenus des parents.

La proposition a plutôt été bien accueillie sur notre plateau par Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PS), et Hamza Fassi-Fihri (cdH), député régional et chef de groupe cdH au Parlement francophone bruxellois.

Mais qu'en pensent les directeurs d'école ?

Du côté des établissements scolaires, par contre, l'enthousiasme semble nettement moins prononcé. Luc Bourdoux est directeur d’une école namuroise. Sa cantine distribue des repas complets à moins de cinq euros. Malgré ce montant, qui paraît somme toute raisonnable, certains parents sont incapables de payer un service qui, au bout de l’année, représente quand même plus de 800 euros. Résultat : ils ne paient pas, ou pas tout, et l’école doit combler un trou annuel de 20.000 euros.

Une fausse bonne idée

"Un tarif proportionnel aux revenus est une idée qui est peu – ou pas – démocratique. En tout cas, au niveau du terrain, c'est difficilement transposable. Comment vais-je demander à des parents de payer plus ? Et dans le cas où un parent perd son emploi, je fais quoi ? Je vais lui dire qu'il paiera un petit moins ? Non, c'est ingérable !"

Plutôt qu'un prix des cantines "à la carte", "on essaie d'échelonner les paiements mais on n'a pas énormément de moyens. Généralement, on tombe sur des parents de bonne volonté mais il y aura toujours un moment où on va arriver avec un déficit."

Seule alternative, pour mettre de l'huile dans les rouages : beaucoup d‘établissements tablent sur des fêtes, sur des manifestations, sur une amicale d’anciens ou sur d’autres systèmes "D" pour combler ce déficit. "Ce qu'il faut, c'est que les écoles puissent recevoir une aide extérieure. Cela permettrait d'aider les parents en difficulté. Sinon, on se retrouve avec des systèmes où l'on doit demander à l'école de trouver des aides… Non, concrètement : il nous faut des aides extérieures !"