Ecoles fermées dès le 28 octobre : "Préparer des cours à distance pour mercredi, c'est impossible"

Dès mercredi, les cours se feront à distance pour tous les élèves des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Interrogé sur La Première, Anthony Spiegeler, directeur de l’école secondaire NESPA à Genappe, en Brabant wallon, explique qu’il a appris dimanche cette modification du calendrier, par une notification sur son téléphone. Sa première réaction a été de penser "que le gouvernement change d’avis sans cesse par rapport à ces mesures-là. Il y a cinq jours, on a reçu une circulaire qui nous informait de l’inverse, qu’on reculait sur l’hybridation, que l’enseignement à distance était terminé, que c’était 100% à l’école. Et dimanche soir, on apprend que pour finir tous les élèves devront rester chez eux. Les chiffres ont vraiment dû s’envoler en un coup, en cinq jours, parce que prendre une décision aussi forte et reculer de manière aussi substantielle, ça veut dire vraiment quelque chose d’important. Je comprends qu’on change d’avis parce qu’on est face à une crise inédite et il est donc logique qu’on avance au jour le jour. Par contre, au niveau de l’organisation des écoles, avancer à la petite semaine devient vraiment compliqué. On a dû préparer tous les scénarii. En septembre, nous étions vraiment prêts face à toutes les éventualités, mais malheureusement, ce qui est difficile, c’est que la ministre ne prévoit pas tous les scénarii, c’est-à-dire qu’en faisant marche arrière la semaine passée pour en fin de compte nous dire qu’on n’aura pas d’hybridation, c’est changer toute l’organisation interne d’une école et c’est difficile".

Mettre en place les cours à distance en deux "va être compliqué parce qu’on est dans une semaine particulière. C’est la dernière semaine avant le congé de Toussaint et il y a des bulletins qui doivent être distribués dans la plupart des écoles. Donc, qui dit bulletin, dit conseil de classe. Donc, typiquement dans mon école aujourd’hui, conseil de classe, et demain, journée administrative pour préparer tout ça. Ça veut donc dire que si je dois demander à mes enseignants de préparer des cours à distance pour mercredi, c’est impossible", poursuit-il.

Selon Anthony Spiegeler, il "y a deux grandes tendances : soit on fait des cours à distance, à savoir des enseignants qui sont filmés devant un écran avec des élèves qui sont à la maison, soit on envoie du contenu pédagogique à domicile. Et il n’y a pas de directives claires par rapport à ça. Ce qui est certain, c’est que la ministre a mis en place une plateforme gratuite pour qu’on ne soit plus dans la même situation que l’année passée, avec des élèves qui soient sans ordinateur et sans plateforme d’échange. Ici, on a la possibilité de l’avoir. Par contre, on est libre des modalités pratiques, c’est-à-dire que dans mon école on a fait le choix d’envoyer du contenu pédagogique une fois par semaine via des dossiers thématiques qui sont envoyés plutôt que de placer les élèves face à un écran toute la journée". Il n’y aura donc pas de classe virtuelle pendant 50 minutes avec tous les élèves qui sont réunis sur une plateforme vidéo.

"Le grand changement par rapport à la première vague, c’est qu’ici on maintient l’obligation scolaire. Donc, quoi qu’il arrive, on peut appréhender de la nouvelle matière", précise-t-il.

Le fait qu’il n’y aura aucun élève pendant deux semaines dans les écoles secondaires francophones du pays, permettra-t-il de redémarrer dans de bonnes conditions le 12 novembre ? "Je ne sais pas. Je pense qu’il y a eu une polémique sur le fait que les enseignants et les directions auraient demandé ce congé supplémentaire. Je pense qu’il faut faire un peu montre de sagesse. On n’a pas demandé ce congé. La ministre a fait une marche arrière par rapport à ça. Il aurait fallu un peu plus de temps au préalable pour justement avoir tous les scénarii possibles sur la table plutôt que de nous dire qu’on avance en ce sens pour faire une marche arrière derrière".

Son école n’a jamais demandé de prolonger le congé de Toussaint, précise-t-il : "On essaie justement de faire un effort qui soit sociétal pour tout le monde. On se rend bien compte que c’est difficile pour pas mal de secteurs, et donc on voulait justement rester ouvert".

Les dernières mesures permettront d’expérimenter de nouveaux rythmes scolaires dont on parle depuis des années, avec des vacances de Toussaint et de carnaval plus longues, et davantage de longs congés pendant l’année. Concernant l’hypothèse de raccourcir les congés d’été, Anthony Spiegeler ajoute : "À la fin de l’année scolaire dernière, le ministre-président Jeholet avait mis ça sur la table. Il y avait eu beaucoup de discussions et ça avait fait un petit tollé parce qu’on parlait des rythmes scolaires. Je pense que c’est une bonne idée. Ici, on a à peine rattrapé le retard de l’année précédente, donc on commence simplement maintenant à aborder la question de la matière des différentes années scolaires. On commence à appréhender la matière et le contenu qui étaient prévus, et donc il est certain qu’on a un retard substantiel".

Même si nous sommes déjà le 26 octobre, "on démarre l’année maintenant. Il y a eu des stratégies qui ont été mises en place et il y a eu une enquête qui a été lancée dans les différentes écoles pour savoir quelles étaient, au sein des écoles, nos stratégies d’hybridation, de différenciation, de mesures des différents retards, appréhender les éventuels retards scolaires pour les différents élèves. Il y a donc eu toute une enquête qui a été faite au départ à la demande de la ministre et ça a été un gros travail de faire ça pour maintenant savoir qu’in fine on va quand même se relancer là-dedans". Pour son école, Anthony Spiegeler est favorable à un raccourcissement des congés d’été.