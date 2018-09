Ecole: quel est le secret du "miracle finlandais"?

Au cours de la visite de l'école, tout nous fait comprendre que l'élève est au centre de la réflexion. "Les enseignants sont excellents. Ils ont tous un master et sont très motivés. Ils savent que les élèves sont la chose la plus importante ici. C'est cela, l'un des secrets… ".

Les élèves sont amenés à travailler en dehors des classes. Des niches leur fournissent un environnement accueillant au détour d'un couloir. Près d'une baie vitrée, une élève finlandaise fait la lecture à une autre élève. "Cette petite fille vient d'arriver en Finlande, nous explique Loretta. Elle ne parle pas bien le finnois. Donc un autre élève l'aide pour qu'elle apprenne à lire. Quand vous avez un problème, un autre élève peut vous aider". Les professeurs estiment que c'est également une forme d'apprentissage intéressante pour l'élève "aidant" et que l'élève plus faible se sent moins stigmatisé de cette manière.

Un tronc commun

Les élèves ont un certain nombre de cours en commun de l'âge de 6 à l'âge de 16 ans. "Les cours de physique, de chimie, de mathématiques, de finnois, de suédois", nous énumèrent plusieurs élèves. "Et on peut choisir le cours de cuisine, d'art, de musique, de menuiserie comme cours à option", ajoutent-ils. "L'an dernier, ils ont fait des hauts parleurs en menuiserie. Ils ont donc aussi fait un peu d'électricité".

Ce tronc commun permet à chaque finlandais de maîtriser les apprentissages de base à l'âge de seize ans. Le système refuse de faire redoubler les élèves. Chaque élève avance avec la cohorte de son âge.

Comment réduire les écarts entre élèves?

Les enfants commencent l'école assez tard, à l'âge de 6 ans. "C'est vrai que les enfants sont différents quand ils commencent l'école. Certains savent déjà lire et calculer quand ils arrivent à l'école, d'autres pas", précise Kristina Kaihari, conseillère à la direction nationale de l'enseignement. "Il faut remettre tout le monde à niveau. On commence très doucement et s'il y a de graves problèmes, des professeurs spécialisés dans les enfants à difficultés interviennent directement. Il faut tout de suite aider, on ne laisse pas les écarts se creuser. Après deux ans, les enfants qui sont plus lents rattrapent le niveau des autres. Et puis on accélère".

Les professeurs sont formés pendant leur formation initiale et pendant leur formation continue à diagnostiquer les problèmes d'apprentissages et à mettre en place des méthodes différenciées d'apprentissage pour réduire les écarts entre les enfants. "Même dans les zones les plus reculées comme la Laponie, les professeurs sont formés de la sorte. Personne n'enseigne sans le titre".

En Finlande, tout ce qui a trait à l'enseignement est gratuit pour les élèves : la cantine scolaire, le transport scolaire, les classes vertes, les sorties, et évidemment les cours.

Le système nous a semblé très séduisant.

Malgré tout, les chercheurs spécialisés dans le modèle finlandais pointent quelques zones d'ombre. Les élèves étant obligés de fréquenter l'école de leur quartier, si certains quartiers sont socio-économiquement défavorisés, la composition de l'école s'homogénéise. Les conséquences sur les connaissances des élèves sont pour l'instant limitées mais cette évolution inquiète certains chercheurs finlandais.