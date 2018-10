Ecole: quand les fruits locaux remplacent les barres chocolatées

La sonnette retentit et libère le flot d'élèves de l'Institut Saint-Louis à Namur. Dans la cour de récréation, à 10h, les adolescents se précipitent dans la même direction. Amassés autour d'une table, difficile à croire qu'ils se bousculent pour...des pommes.

Un goûter local

Attention, il ne s'agit pas de n'importe quelles pommes. Celles-ci viennent du Vergers de la vallée, situé à 20 kilomètres de l'école. Ce matin, des centaines de pommes sont distribuées gratuitement. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne "Croque Local", de l'association Goodplanet. Le but: sensibiliser à l'alimentation saine, locale et de saison.

Il est vrai que le goûter habituel des enfants dans la cour de récréation se résume surtout aux barres chocolatées et aux biscuits. "Des goûters remplis de sucre, qui viennent de très loin, et qui produisent énormément de déchets", commente Emilie Humblet, professeure en sciences dans cette école namuroise. Elle a mis en place ce projet pour sensibiliser les écoliers et favoriser l'économie circulaire : "Je veux leur montrer que même rien qu'en mangeant son 10h, on peut agir pour la planète!"

Aider un producteur du coin

Ces fruits locaux sont proposés en dessert chaque jour dans l'Institut Saint-Louis. Une commande d'environ 200 kilos par mois au producteur du coin. " C'est toujours intéressant, on vend à un prix où on rentre dans nos frais, alors que quand on vend à la coopérative, on n'a pas ce prix là", explique Serge Fallon, arboriculteur et président de la Fédération Wallonne horticole. Il faudrait de nombreuses commandes de grandes écoles pour que cela représente un marché juteux pour les producteurs locaux. En attendant, fournir des écoles permet de sensibiliser de futurs consommateurs au commerce local. "Je pense qu'il faut creuser cette idée, et pourquoi pas, organiser un genre de plateforme en Wallonie où l'on pourrait fournir toutes les écoles, toutes les collectivités, avec des fruits et légumes wallons" suggère le producteur.